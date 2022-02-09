金观平

原标题：力保制造业比重基本稳定

2021年，我国制造业增加值占GDP比重达到27.4%，同比提高1.1个百分点。这是近年来我国制造业占比首次回升，一定程度上与服务业受疫情影响尚未完全恢复有关，也与近两年我国积极推动制造业高质量发展息息相关。

我国制造业规模已连续多年保持世界第一，在驱动经济发展、参与国际竞争中发挥着不可替代的重要作用。值得关注的是，我国制造业增加值占GDP的比重由2016年的28.07%下降至2020年的26.29%。虽然制造业占比下降是全球性现象，但与发达国家相比，我国制造业占比呈现过早过快下降特征，且近年来处于趋势性下降状态，对此更应予以高度警惕。

要正确分析这一现象背后的原因。一方面，随着产业分工水平不断提升，传统制造业中的非制造环节会不断分离出来，并被划分到服务业，导致制造业占比出现结构性下降。另一方面，近年来我国服务业发展较快，尤其是数字技术驱动下的新兴行业成为服务业增长的强劲动能。不少发达国家在经历了完整的工业化进程后，也会出现制造业占比下降。但我国仍是发展中国家，工业化进程尚未结束，产业链供应链仍处于中低端水平，在这种情形下制造业占比过快下降，一个重要原因是存在脱实向虚倾向，即制造业与虚拟经济间发展不平衡。

保持制造业比重稳定已成为当前重要课题。“十四五”规划和2035年远景目标纲要强调，保持制造业比重基本稳定；在2022年各地政府工作报告中，制造业占比也被频频提起。之所以要高度重视保持制造业比重稳定，是因为制造业是实体经济中最重要和最基础的部分，是国家经济命脉所系，是立国之本、强国之基。制造业稳，实体经济才能稳。

保持制造业占比稳定，关键在持续增强产业链供应链韧性。近年来，全球经济发展面临下行压力，世界各国重新意识到制造业在拉动经济增长、创造就业机会等方面的重要作用，不少西方发达国家纷纷提出重振制造业，我国制造业发展面临发达国家和发展中经济体的双重挤压。因此，要着力保持制造业占比稳定，提升产业链供应链的稳定性和竞争力。要大力锻造长板，巩固提升优势产业的领先地位。要着力补齐短板，深入实施产业基础再造工程，在关系国家安全的领域建立自主可控、安全可靠的国内生产供应体系，确保在关键时刻“不掉链子”。

保持制造业占比稳定，重点在提升制造业核心竞争力。我国是世界上工业体系最健全的国家，制造业增加值连续11年位居世界第一。当前，我国已踏上实现第二个百年奋斗目标的新征程，全面建设社会主义现代化国家对制造业发展提出了新的更高要求。在新发展阶段，保持制造业占比稳定，不能片面追求制造业规模增长，而应更加注重提质增效。制造业数字化转型是提升竞争力的好抓手，要开展新一代信息技术与制造业融合发展试点示范，培育企业数字技术应用能力，推动先进制造业同现代服务业深度融合，发展服务型制造。加强关键核心技术攻关，加快重点技术和产品创新生态体系建设，推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展。

(责编：罗知之、初梓瑞)