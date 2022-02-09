原标题：3年蝉联工信部双跨平台首位 卡奥斯以科技创新助力数字经济新基建

近日，工信部公布了2021年跨行业跨领域工业互联网平台清单，相较于最初的10家，今年双跨平台数量和去年一样有15家，数量变化的背后是中国工业互联网从萌芽期进入了快速发展期。

跨行业跨领域：数字化赋能助力高质量发展

工业互联网是各行业推动质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎，是融入数字经济浪潮的重要抓手。数据显示，企业通过工业互联网和数字化改造，可以提升8％到13％的利润率。双跨平台的重要使命之一就是积极发挥赋能作用，不断拓展工业互联网在各行业的应用，推动各行业转型升级，助力经济高质量发展。

卡奥斯是海尔基于30余年的制造经验和数字化转型实践沉淀打造的工业互联网平台，通过持续的自主创新，平台能力实现了跨行业跨领域的落地验证。

在跨行业方面，目前卡奥斯已赋能化工、模具、服装等15个行业生态，覆盖29个行业大类（国民经济行业分类）。以赋能链传动企业征和工业为例，卡奥斯从场景切入，为企业量身打造整套数字化转型解决方案，助力其解决技术难题。

在跨领域方面，卡奥斯与国际一流头部合作伙伴共建平台能力，搭建重点领域应用场景。目前，卡奥斯基于开放的平台对开发者的吸引与平台生态合作，已沉淀出涵盖安全生产、节能减排、质量管控、供应链管理、生产制造、运营管理、仓储物流、运维服务等领域的服务能力，并与青岛啤酒、奇瑞汽车、天原化工等行业头部企业共建垂直领域的工业互联网平台，推动企业数字化转型。

卡奥斯聚焦“一体两翼”平台能力，目前专利突破601项，主导参与制定IEEE、ISO、IEC、UL等4大国际标准组织的7项标准，依托大规模定制模式和赋能企业数字化升级的六化新模式两大差异化优势，积极发挥“头雁”效应，全面推广工业互联网解决方案，开拓平台对外赋能的新高度，持续行业高质量发展。

“三个不一样”：科技创新赋能千行百业

卡奥斯之所以能够在全球角逐中彰显实力，不仅因为它在平台建设的底层逻辑上形成了特色，更在科技创新层面打造了“三个不一样”。

赋能的动能不一样。一般而言，工业互联网平台包括边缘层、平台层（工业PaaS）、应用层（工业SaaS）三大核心层级，IaaS基础设施层以及标准体系、安全防护体系。而卡奥斯在此基础上叠加了一层BaaS引擎，强调商业逻辑和最佳实践，向下接入海量设备，向上生长无限应用，打造共性基础技术平台，成为与其他工业互联网平台最大的不同。基于工业机理模型、数字孪生体、数字空间、知识图谱等方面的技术创新，BaaS引擎可以实现“输入数据，输出价值”。例如通过掌握工业数据，Bass引擎可以帮助实现产品故障诊断、产品质量管理和分析，甚至是构建数字孪生工厂等。BaaS引擎通过细粒度感知、大体量汇聚，实现多样性处理、时效性流动，从而构建高质量模型，最终实现高价值转化。数据是工业互联网产业生态培育的核心生产要素，如何用新的技术，把数据的生产力发挥出最大价值，这是Bass引擎的核心主张，也是中国工业互联网平台未来发展的重要突破方向。

赋能的载体不一样。目前，很多工业互联网平台将赋能的关注点放在软件、功能、业务等方面，而卡奥斯的核心主张是让传统的企业往生态的企业转型，不仅要做强被赋能企业的生产力，促进提质降本增效，更要做大做新做强该企业的生态力。基于Bass引擎，卡奥斯提供软硬一体的大规模定制解决方案，主要包括三大类产品，一是应用类产品如产品研发、生产作业、仓储配送等，二是AIOT类产品如终端设备、感知设备、模组等，三是平台级产品。这些软硬件产品都是可以随意组合和定制的，形成了卡奥斯丰富的产品图谱。中国信通院发布的数据显示，我国工业互联网平台能力有待提升，未来如何进一步汇聚新用户、把客户留在平台上，让客户的能力也能持续增长，是平台企业需要考虑的，这方面卡奥斯无疑给出了方向。

赋能的切口不一样。卡奥斯以IT和OT深度融合的数字孪生技术为切入，以虚实融合带动整体技术体系的升级。此外，卡奥斯还打造了天眼、海孪智等数字孪生场景解决方案。在江苏常州，卡奥斯助力亚东集团打造全国纺织行业首家以1:1比例建设的“数字孪生工厂”，实现对车间场景的实时了解、分析和优化。业内专家分析认为工业互联网要打造软件定义、数据驱动、模式创新的新生态，数字孪生则为融合发展提供了数据和技术的接口。卡奥斯将数字孪生作为赋能的重要切口，不仅有利于提高赋能效果，也将不断拓展工业互联网的应用场景，释放工业互联网融合创新的效能。

(责编：董童、李源)