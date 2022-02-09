张建军

原标题：广东“万亿城市”为何这么多

1月24日，东莞市统计局发布数据，2021年东莞市地区生产总值为10855.35亿元，正式跻身万亿元GDP俱乐部。东莞是广东省内继广州、深圳、佛山之后，第四个GDP超万亿元的城市。

4个“万亿城市”相继亮相，广东GDP超万亿元城市在全国独占鳌头，闪耀中国区域经济发展大舞台。2021年，广东成为全国首个地区生产总值突破12万亿元的省份，达到124369.67亿元。

广东为什么能涌现多个“万亿城市”？

以制造业立省

走进佛山市顺德区北滘镇，广佛江高速旁，是华南最大机器人本体生产基地——库卡顺德园区。2021年，库卡顺德园区机器人产量近1.8万台，为华南地区第一。以2021年全国工业机器人产量36.6万台为基数，全国每20台工业机器人即有一台来自顺德。以库卡为龙头，一批机器人本体、减速器、铸件和系统集成等产业链企业向佛山市顺德区集聚，一个世界级产业集群的广东新力量正在加速崛起。

这是广东制造业大省的一个缩影，广东制造始终站在产业制高点上。四大万亿元级城市之一佛山，是全国制造业大市，改革开放几十年以来佛山市顺德区更是素以“工业立区”闻名，一个县级区域2021年工业总产值已突破万亿元大关。

梳理广东这四大城市的产业结构会发现，不仅是佛山，东莞制造业也毫不逊色，东莞全市规上工业增加值从2016年的2968.16亿元快速增加到2021年的5008.81亿元，形成以电子信息制造业、电气机械及设备制造业等九大产业为主导的“五支柱、四特色”工业发展格局。

即便是经济结构以服务业为主的广州，高端制造业依然增长强劲。有研究者探寻2021年广州经济高增长的秘诀时称，“从数据来看，离不开第二产业的强势增长”。2021年，广州第二产业增加值为7722.67亿元，同比上年增长17.2%，且第二产业增速快，主要受益于高技术制造业，去年广州高技术产业实现增加值同比增长25.7%，两年平均增长15.6%。

广州高技术制造业中新能源造车、集成电路等成为亮点。2021年，广州集成电路、显示器、光电子器件和移动通信基站设备产量同比分别增长58.6%、45.5%、40.2%和24.4%。集成电路，俗称半导体或者芯片，过去这个产业的制造环节在珠三角几乎是个空白。最近几年，广州粤芯半导体公司迅速成长，深耕模拟芯片赛道，发展势头良好。

广州发展制造业还在不断加力。2022年，广州市政府工作报告提出的未来5年和2022年发展目标，强调“坚持产业第一、制造业立市”。

广东以制造业立省，以创新推动产业升级，通过科技创新实现对中高端产业和中高端环节的集中突破。

产业配套齐全

一台高端咖啡机，全身260个零部件，50%不出佛山市，80%不出广东省，采购半径小，成本低，带来了竞争优势。生产咖啡机的龙头企业为链主串起了1400多家供应商，产业链协同高效。1.4万家家电企业结成了一张强大的供应链网络，3.6万家企业提供生产设备、生产原料等产品或服务……这些都让有“家电之都”之称的广东顺德底气越来越足。

产业链建设是近年来珠三角城市招商引资营造营商环境的重要抓手。近年来，广东在全省部署产业链链长制，下大功夫实施补链延链强链工程。

广州南沙为推进优势产业跨越发展，进一步夯实南沙制造业发展基石，大力推进全产业链布局，实施重点产业链“1+X”“链长制”。

深耕智能网联与新能源汽车、装备制造、半导体和集成电路等17条重点产业链，发挥链主企业龙头作用，强化补链延链强链，实现汽车制造业连续3年突破千亿元大关。

产业配套良好，产业链完善，正是在这两年的疫情下，广东企业抢到国际市场机遇，实现外贸强劲增长的重要因素。而外贸快速增长又带来工业热、物流旺。

数据显示，2021年广东外贸进出口总额8.27万亿元，约占全国五分之一。外贸同比增长16.7%，疫情下广东制造在全球供需网络中的重要性凸显。

营商环境一流

观察广东四大万亿元城市发现，四大城市都是千万级人口大市。多年来，人口持续净流入。人口流入，说明产业兴旺，就业机会好，创业机会多。

2020年，顺德在广东省率先开展“一照通”改革，发出首张“一照通”营业执照——食品经营许可等与营业执照合并办理，经营许可信息通过二维码加载在营业执照上。申请人只跑一次、只交一套材料、只填一张表格，率先实现了常态化企业开办“一件事”2小时办结。

近年来，广东把打造一流营商环境作为一号改革工程。“十四五”开局之年，佛山市委吹响了引领佛山迈向高质量发展新征程。2020年，东莞的“一号文”就是营商环境建设，提出把优化营商环境作为全面深化改革的头等大事，为高质量发展聚势赋能。

今天的广东，市场主体超1500万户，约占全国的十分之一。在东莞，市场主体超过146万户，在顺德市场主体数量超过32万。

广东省统计局局长杨新洪分析，尽管受到新冠肺炎疫情冲击，广东充分发挥产业体系较为齐全的优势，产业链彰显韧性，保持了经济稳定增长，其中有广东经济市场化程度高、改革开放创新成分高的原因，也有体制机制优势。

(责编：罗知之、初梓瑞)