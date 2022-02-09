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去年进出口总值达二点九三万亿元

山东外贸连续六年创新高

王金虎
2022年02月09日09:15 | 来源：经济日报
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原标题：山东外贸连续六年创新高

本报济南讯（记者王金虎）2021年，面对复杂严峻的外部环境，山东经济逆势上扬，地区生产总值首破8万亿元，比上年增长8.3%。其中，山东外贸成绩颇为亮眼：2021年山东省进出口总值达2.93万亿元，连续6年刷新历史新高；比2020年增长32.4%，比2019年增长43.1%，占全国外贸进出口总值的比重从2020年的6.9%提高至7.5%。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今年1月1日正式生效，给山东带来全新机遇。此前，山东就与RCEP成员国经贸合作密切，2021年实现进出口1.03万亿元，同比增长32.9%，高于外贸整体增速0.5个百分点，占山东外贸进出口总值的35.2%。

据烟台市政府副秘书长、市商务局局长陈新姿介绍，烟台瞄准RCEP生效重大机遇，在产业合作、市场开拓、新业态培育等方面积极筹划、提前布局，争享政策红利。济南海关副关长张艺兵说，2021年，山东省外贸经营主体活力明显增强，全年有进出口实绩的企业达到6.1万家，比上年增加4946家。其中，民营企业进出口2.09万亿元，增长35.6%，占全省进出口总值的71.2%，占比提升1.7个百分点。

山东持续推进“放管服”改革，各级海关不断创新监管模式，简化通关流程，不断提高当地贸易便利化水平。“企业无需再提供品质证书，进口棉花经现场检验检疫合格后可直接放行，省去抽样和实验室检测环节，每批棉花检验时间由过去的20天至25天缩短至1天。”魏桥纺织外贸部经理袁训刚告诉记者，自海关对进口棉花监管方式调整以来，可为企业大幅节省成本。

(责编：罗知之、初梓瑞)

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