杜 铭

原标题：新能源汽车如何“开”下乡

近年来，我国新能源汽车产业异军突起，并逐渐由政策驱动向市场驱动过渡。新能源汽车产业的下个增长点在哪儿？很多人将目光投向了广阔的乡镇和农村市场。

近日，国家发展改革委等部门印发的《促进绿色消费实施方案》提出，深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励汽车企业研发推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源汽车，推动健全农村运维服务体系。

当前，占据广大乡镇和农村地区市场的低速电动车，其实是一种“钻政策空子”的产物。生产制造低速电动车由于缺乏通行的国家标准制约，无序发展之下不乏粗制滥造，产品质量良莠不齐；同时，低速电动车不需要牌照和驾驶证即可上路行驶，带来了极大的交通安全隐患。通过开展新能源汽车下乡活动，有利于引导这部分市场需求升级换代，进而推动交通工具的绿色消费在广大城乡间普及。

新能源汽车下乡，关键在于研发在广大乡镇和农村地区适销对路的产品。目前，广大乡镇和农村地区的道路基础设施和交通条件有了巨大改善，加上生产生活水平的提高，群众对于交通工具有着巨大的需求。

但由于农村居民消费水平相对有限，购车预算大多集中在3万元至5万元的区间，且对汽车产品的性价比有着更高的要求，除了载客外，普遍还用来载货。因此，新能源汽车下乡，并不是简单地在原基础上“减配”推出低价版就可以，而是需要企业从乡镇和农村地区的实际需求出发，并努力降低成本，推出好用、实用、耐用的新能源汽车产品。

同时，也需要充分考虑配套设施的问题。乡镇和农村地区虽然有比较好的停车条件，更适合安装充电桩，但是农村地区的电网基础设施往往比较薄弱，仅能使用慢充桩，这就在一定程度上限制了新能源汽车的使用场景。这一点光靠企业很难解决，还需要政府下力气推动完善。

此外，由于新能源汽车与传统燃油车的性能原理、结构部件有较大差异，无法依托原有的汽车售后维修服务网络，这意味着一旦产品出了故障，农民群众维护保养会面临较多不便。新能源汽车企业还需要不断完善售前、售后服务体系，做好市场开拓培育工作，让农民群众用起来舒心更放心。

(责编：罗知之、初梓瑞)