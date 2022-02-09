熊 丽

原标题：各地发布稳增长“路线图”

随着各省份陆续召开两会并发布政府工作报告，2022年地方经济发展“路线图”已明确。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，各地把稳增长放在更加突出的位置，坚持稳字当头、稳中求进，在扩投资、促消费，释放内需潜力方面打出更多政策“组合拳”。

多地适度下调增速目标

截至目前，除天津因疫情原因推迟召开两会外，已有30个省份在政府工作报告中提出了2022年经济增长预期目标。

记者梳理发现，对照2021年各地经济增速，除了西藏、河南、宁夏、河北，有26个省份下调了今年增速目标。其中，多数省份的预期增速目标值在5.5%至7%之间，中西部地区目标增速相对较高。

“多地下调2022年经济增长目标，既符合经济增长的客观规律，也符合各地经济发展实际。”中国民生银行首席研究员温彬表示，一方面，在经济加快复苏带动下，多数地区在2021年取得了较高的经济增速，因此在设定今年经济增长目标时，需考虑基数影响。另一方面，各省份都面临不同程度的经济下行压力，考虑到经济发展的实际情况，下调了增长目标。

湖北省省长王忠林在政府工作报告中表示，今年7%左右的经济增长预期目标，与湖北经济潜在增长率相适应，与去年以来逐季回升的复苏态势相衔接，与全省发展支撑相匹配。

上海市2022年的经济增长目标则定在5.5%左右。上海市市长龚正表示，这一目标兼顾了当前和长远，综合考虑了需求供给和预期面临的压力。

记者注意到，虽然多地今年目标增速较去年有所下调，但从已发布的数据看，除重庆、山东、江苏外，其余省份目标增速均高于过去两年的平均增速，体现出稳中求进的积极取向。

千方百计扩大有效投资

2022年，各地积极部署扩大有效投资。河北省政府工作报告表示，经济工作的主攻方向，就是抓投资上项目。要以高质量投资和项目建设，促进结构调整、动能转换、生态优化、民生改善。浙江省政府工作报告要求，建立省主导的跨区域跨流域跨周期重大项目实施机制，确保项目早落地早开工、早达产早见效。

“受疫情等多种因素影响，投资对经济增长的动力不强，落实好稳中求进的总基调，亟需要加大稳投资对稳增长和优化供给结构的关键作用。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，地方政府在投资中发挥着重要作用，要因地制宜根据地方财力情况加大投资力度，发挥财政资金“四两拨千斤”的带动作用，积极引导社会资本参与“两新一重”和社会、生态等领域的补短板建设。

多地将适度超前开展基础设施投资。北京市提出，发挥政府投资带动作用，适度超前安排一批基础设施项目，着力扩大有效投资。内蒙古表示，要抓住国家适度超前开展基础设施投资的机遇，抓紧构建联通全国、贯通全区的现代基础设施网络体系。江苏要求，科学论证、适度超前布局重大基础设施，加大交通、能源、水利、管道特别是城镇燃气管道，以及市政、生态环境、防灾减灾等领域投资力度，加快建设信息网络等新型基础设施，推动交通、物流、能源、市政等领域智慧化改造。

“两新一重”是稳增长增后劲的重要发力点。比如，四川提出，狠抓700个省重点项目特别是100个省级重点推进项目，加大“两新一重”项目建设力度，加快千兆光网、一体化大数据中心、充换电站等新型基础设施建设，推进公共服务、市政公用等新型城镇化建设。

刘向东认为，2022年是“十四五”规划提出的重大项目开工建设的关键一年，应加快推动这些重点工程项目形成实物工作量，同时要增强投资的有效性管理，避免地方在投资建设中出现重复建设和低效竞争的行为，让投资对稳增长的效果兼顾长远发展。

多措并举激活居民消费

2021年，我国最终消费支出对经济增长贡献率达65.4%，消费重新成为经济增长第一拉动力。今年，各地继续部署出台一系列促进消费的政策措施，着力推动消费总量扩大和质量改善。

比如，北京市提出，积极适应疫情防控催生的消费业态变化，深入开展国际消费中心城市专项行动。浙江提出，大力培育消费新热点，促进新能源汽车消费，开展绿色智能家电下乡和以旧换新，积极发展夜间经济，促进旅游市场恢复。

“内需仍是我国经济增长最主要的拉动力量。2022年必须加大力度提振内需。”温彬表示，在发挥好投资对经济增长关键性作用的同时，还要进一步发挥消费对经济增长的基础性作用。

记者梳理发现，除稳定汽车、家电等传统大宗消费外，绿色消费、数字消费等新型消费和县乡消费成为热点，休闲康养、家政服务、智慧餐饮、在线体育等新业态受到重视。多个省份提出要加大对步行街、商业街的升级改造力度，积极发展夜间经济。

国际消费中心城市成为今年各地推动消费提质扩容的重要抓手。比如，上海表示，要加快建设国际消费中心城市，做大做强首发经济、夜间经济、免退税经济、品牌经济，促进世界级商圈业态和功能持续提升。广东提出，加快推进广州、深圳建设国际消费中心城市，规划布局若干区域消费中心城市。重庆提出，抓住国际消费中心城市培育建设契机，实施国际消费载体提质等“十大工程”。

(责编：罗知之、初梓瑞)