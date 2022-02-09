校外培训还须继续规范
2022年02月09日09:16 | 来源：经济日报
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原标题：校外培训还须继续规范
“双减”政策落地后的首个寒假来临，能否做到义务教育学科类培训在这个假期“清零”，对于“双减”工作下一步推进至关重要。
寒假前夕，教育部就印发通知，部署做好寒假期间“双减”工作。通知强调严防义务教育阶段线下学科类培训机构违规开班、面向3岁至6岁学龄前儿童的培训机构违规开展线下学科类（含外语）培训、非学科类培训机构以“素质拓展”“思维训练”等名义超范围开展学科类培训等问题发生。
从各媒体披露的信息看，一些变相违规行为尚未禁绝，不少家长表示临近寒假时收到学科类“一对一”培训课程的推销短信。在太原等地，一些从校外培训机构流出的老师做起“一对一”上门家教，收费从过去一小时200元左右涨到500元甚至更多。
针对偷偷转向地下的违规学科培训，有专家认为，需要进行需求侧治理。但需求侧治理不是让学生签订“承诺书”这么简单，更不能让学生产生“学习是偷偷摸摸的事”的认知，而应疏导学生和家长的培训需求，让他们主动不去选择违规培训。好在通过“双减”政策一学期的落地，家长们也逐渐认识到给孩子创造宽松良好成长环境的重要性。
需要注意的是，随着非学科类培训需求量增大，一些地方出现了非学科类培训机构借寒假之机肆意涨价、过度营销、制造社会焦虑的做法。这既背离了教育的公益属性，又危害行业自身健康发展。
假期是孩子休息调整、自主发展的重要阶段。不要把假期当学期，应给予孩子留白思考、创新探索的时间与空间。校外培训机构也应紧紧抓住这一需求，开拓更丰富、更有创造力的素质教育课程，让孩子们在锻炼身体、培养兴趣、传承文化、劳动实践中获得终身受益的综合素养、强壮体魄和健康人格。
(责编：罗知之、初梓瑞)
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