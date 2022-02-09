姜天骄

原标题：航天高质量发展重在用好优势

锚定航天强国建设目标，航天发展要乘势而上取得新突破，重点在于充分发挥人才优势和制度优势。要通过重大工程牵引，不断加强战略科学家、科技领军人才、青年科技工作者和大国工匠等人才培养。同时要充分发挥“全国一盘棋、上下一条心”的联合优势，促进制度优势与市场机制有效协同，加快实现科技自立自强。

航天是一个国家科技创新水平的重要体现。日前发布的《2021中国的航天》显示，过去5年，航天发射场上捷报频传，共实施207次发射，长征运载火箭发射成功率96.7%。航天发射常态化、高密度的同时，创新力和竞争力也显著增强。我国运载火箭加快更新换代，以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用。与此同时，商业运载火箭不断涌现，形成陆地、海上多样化的发射能力。可以看出，我国航天科技创新正从“量的积累”转向“质的飞跃”，从“数量优势”转为“质量优势”。

航天发展需要高投入，但实际上航天及其应用所产生的效益更大。目前，我国在轨工作的各类卫星超过500颗，广泛服务于经济社会发展。航天技术成果转化对国民经济发展的拉动作用也十分明显，推动了智慧交通、新能源新材料等发展，对支撑全面建成小康社会发挥了重要的作用。据初步统计，航天的投入产出比可以达到1∶10以上。

从更大视野来看，航天发展还为人类探索太空作出卓越贡献。过去5年，中国航天在月球探测、行星保护、太空交通管理等领域为世界贡献中国方案、中国智慧。“嫦娥五号”通过对月球样品的分析和研究，把月球地质活动时间轴从原来认为的30亿年推演到20亿年，让月球年轻了10亿年左右。“羲和号”将使人类进一步了解太阳构造，确定太阳活动特征，更好地预报空间天气，造福人类。未来，航天事业还要广泛开展国际合作，从载荷搭载向任务筹划延伸，从单机产品合作向复杂系统联合研制升级，从单个典型场景应用向多领域综合应用拓展，使航天活动更好地推动人类社会文明进步。

下一个5年，锚定航天强国建设目标，航天发展要乘势而上取得新突破，重点在于充分发挥人才优势和制度优势。

要发挥好人才优势。实践证明，人才是科技创新的根本，是建设科技强国的关键。“嫦娥团队”“天问团队”“神舟团队”“北斗团队”，平均年龄都在30岁至40岁之间。中国航天发展的后劲也要充分依靠高水平航天人才队伍。下一步，要通过重大工程牵引，不断加强战略科学家、科技领军人才、青年科技工作者和大国工匠等人才培养，为实现高水平科技自立自强提供发展助力。

要发挥好新型举国体制优势。新型举国体制优势是航天事业不断发展取得辉煌成就的制胜法宝。嫦娥揽月、北斗指路、祝融探火，航天事业每次面对重大挑战，都是依靠集中力量办大事的举国体制。未来，航天事业要取得更大发展，仍然要充分发挥“全国一盘棋、上下一条心”的联合优势，同时，促进制度优势与市场机制有效协同，加快实现科技自立自强。航天事业在发展中还积淀形成了深厚博大的航天精神。这种创新精神、创新能力、创新自信，也成为整个社会共同的精神燃料，必将在推进经济社会全面发展中发挥重要作用。

(责编：罗知之、初梓瑞)