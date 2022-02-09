刘 帅

原标题：数字经济力促城乡融合发展

坚持城乡融合发展是实施乡村振兴战略的基本原则之一。近日，中央网信办、农业农村部等印发《数字乡村发展行动计划（2022—2025年）》，明确指出要着力发展乡村数字经济，坚持统筹协调、城乡融合。可以预见，数字经济将有力促进城乡融合发展。

近些年，我国数字经济快速发展，并在“三农”领域得到广泛运用，为城乡融合发展带来新机遇。比如，随着农村电商的发展，一批特色显著的农村电商产品品牌相继形成，农副产品销售渠道大大拓宽，同时也带动了优质消费品下乡，促进农村消费升级。又如，数字普惠金融在农村的发展提高了农民支付便利性，降低了交易成本，进而促进了消费，也为涉农生产提供了更加灵活的金融服务，缓解了融资难度。可以说，数字经济有力推动着乡村经济快速发展，为缩小城乡差距、促进城乡融合发展提供了重要力量。

不过，也要看到乡村数字经济发展还存在一些亟待克服的短板与问题。目前，全国行政村4G覆盖率超过98%，但在5G和千兆光纤网络等新一代信息技术设施上还相对落后。农村留守人员、老年人等特殊人群对信息技术等新鲜事物接受程度较低，部分人仍无法适应数字化生活。农村物流配送体系、网络销售体系等还有待完善。除此之外，人才匮乏，城乡要素流动不顺畅、公共资源配置不合理等问题也制约着城乡融合发展。

数字经济在推动城乡融合发展上作用明显，推动乡村振兴大有可为。发展乡村数字经济，促进城乡融合，应多措并举、补齐短板。

第一，加快农村地区信息基础设施建设。信息基础设施是数字经济发展的重要基础。应推进乡村信息基础设施优化升级，推动5G和千兆光纤等新一代信息基础设施向农村延伸，同时，推动乡村公路、电网、水网等传统基础设施数字化改造。

第二，创新农村流通服务体系。数字经济的重要应用在于线上线下相结合，数据要素主要通过信息技术等线上形式传输，传统要素仍依赖于线下媒介。目前，仍需深化乡村邮政和快递网点普及程度，加快建成一批智慧物流配送中心。建立完善农村物流共同配送服务规范和运营机制，加快农村寄递物流体系建设，更好打通与扩宽农村物流“最后一公里”。

第三，提高农村特殊人群信息素养。一是针对农村老年人、留守儿童和妇女等特殊人群提供精准数字服务帮扶。二是开展信息化人才下乡活动，加强对农村特殊人群的数字知识普及，充分发挥第一书记、大学生村官等作用，加强农民信息素养培训，增强农民网络安全防护意识和技能。三是鼓励互联网企业开发适应“三农”特点的信息终端，推动互联网应用适老化及无障碍改造。

第四，实施乡村数字治理，推进乡村治理体系和治理能力现代化。推动“互联网+政务服务”向乡村延伸，将乡村数字治理纳入全国一体化在线政务服务平台。提升村务、党务、资产管理信息化水平，促进村级事务及时公开，推进乡村治理能力现代化和城乡治理一体化。

第五，统筹推动城乡信息化融合发展。在规范数字经济、制定发展标准时，应坚持统筹设计、标准统一、同步实施、协同并进。数字乡村建设不能单纯地复制智慧城市建设做法，而应通过平台的互联互通，逐步将信息资源整合共享与利用，实现城乡信息基础设施互联互通、数据要素资源自由流动。

（作者单位：北京大学新农村发展研究院）

(责编：罗知之、初梓瑞)