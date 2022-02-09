提倡移动支付不等于“拒现金”
2022年02月09日09:17 | 来源：经济日报
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原标题：提倡移动支付不等于“拒现金”
据报道，网联清算平台数据显示，春节假期前五天，网联平台共处理跨机构网络支付交易62.36亿笔，金额4.20万亿元，同比增长5.30%和11.58%。其中，餐饮、娱乐、购物等是假期消费的主要场景。
随着扫码支付、银联闪付、网上支付等方式的兴起，很多人已可以“一部手机走天下”。这既表明移动支付日益受到普通消费者的喜爱，也显示出国内移动支付基础设施建设取得重大进步，移动支付服务延伸至公共交通、菜市场、便利店、居民水电缴费、就诊预约缴费等各类高频的民生领域，让越来越多的人感受到便利。
不可否认，使用现金支付的成本高，特别是商家需要花费时间去清点和保管现金。而且，现金支付还有安全方面的问题。但仍然有许多人保留着使用现金支付的习惯，这是消费者和商家的自由选择。前一段时间，国内多地个别经营场所出现拒收现金的行为，只接受刷卡不接受现金。这不仅违反了人民币管理条例，而且涉嫌违反消费者权益保护法，消费者有权利选择任何一种结算方式进行消费。提倡移动支付，并不等于“拒现金”，两者不能混为一谈。正因如此，央行已多次专项整治拒收现金行为。
也就是说，移动支付成主流，但仍须善待现金支付，应将选择支付方式的权利交给消费者。有关方面应严格遵守相关法律法规，在扩展移动支付业务的同时，不能拒收现金。可以预料，未来很长一段时间内，多种支付结算方式将在我国并存。一方面，要加强对各类支付结算方式的宣传推广，让更多公众了解各种“无现金”支付结算方式的特点，促进“互联网+消费”健康有序发展；另一方面，要充分尊重公众支付结算习惯，包括使用现金支付的习惯，由消费者自主选择支付结算方式。
(责编：罗知之、初梓瑞)
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