冯海宁

原标题：莫让“宝宝专用”成宰客概念

近些年，家长们越来越重视让孩子吃得好、吃得健康，部分家长热衷为孩子购买“宝宝专用”食品。不过，据报道，部分食品厂家却以“宝宝专用”名义，用普通食品冒充，来获取暴利。比如一款200毫升的“宝宝专用”酱油售价为58元，平均价格比普通款贵几倍，但酱油成分与普通款没有多大区别。还有一些儿童食品为了增加孩子的食用兴趣，添加甜味剂、色素等，反而给孩子身体带来负担。

也就是说，某些“宝宝专用”食品的营养成分与安全标准，与普通版没有区别，就是一种“概念宰客”，不仅在宣传上误导了消费者，而且侵害消费者公平交易权。个别商家利用消费者对“宝宝专用”食品的不了解进行高价销售，涉嫌违规，应加强监管。

权威标准的确立迫在眉睫。很多商家利用“宝宝专用”概念牟取暴利的一个重要原因，是我国在一些领域还缺乏儿童国家标准。此前，中国副食流通协会发布了团体标准《儿童零食通用要求》，但是这种标准缺乏强制力，家长知晓率不高。有关部门应把儿童消费市场列为重点监管对象，抓紧制定和完善相关标准，用相关标准管理约束商家，让浑水摸鱼的商家没有机会摸到“鱼”。

除了有关方面需通过多种渠道、多种方式向家长普及相关常识，家长们也需要擦亮眼睛。包括了解孩子成长阶段所需要的营养常识、“宝宝专用”食品与普通款食品的成分对比等，提升育儿常识，理智对待相关产品。

(责编：罗知之、初梓瑞)