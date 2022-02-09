刘 瑾

原标题：二手车将成消费新蓝海

在山西太原的一家汽车门店，消费者在选购二手车。 （资料图片）

进入2022年,二手车行业再迎重大利好。1月21日，国家发展改革委等七部门印发《促进绿色消费实施方案》（下称《方案》）。《方案》中要求，积极发展二手车经销业务，推动落实全面取消二手车限迁政策，进一步扩大二手车流通。

“随着各项利好政策的落地和实施，特别是减税、限制政策等‘堵点’问题逐渐松绑，二手车市场有望成为中国汽车消费的新蓝海。”中国汽车流通协会副秘书长罗磊预计，2022年我国二手车交易量将突破1900万辆，并会向2000万辆发起冲击。

市场环境持续改善

公安部发布数据显示，截至2021年底，我国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。在全球经济放缓、汽车行业增长缓慢的大背景下，如何盘活巨大的汽车存量市场，成为摆在多方面前的一道必答题，而拉动二手车市场消费，无疑是解决这一问题的最佳答案。

近年来，二手车行业交易规模不断增长。2021年，我国二手车交易1758.5万辆，同比增长22.6%。但与发达国家汽车市场中二手车交易量是新车交易量的2倍左右相比，我国二手车市场还有很大发展空间。

限迁问题一直是导致二手车市场流通活力有限的堵点问题。所谓限迁，是指一些地方对于外省或者外市的二手机动车，采取限制环保标准、限制年份等措施，以避免外地车辆大量流入本地市场。自2016年以来，国家三令五申不得设置二手车迁入门槛。2021年，取消限迁、异地转籍电子化、减征销售增值税……多部门出台的流通便利政策，让二手车行业“春风不断”。

此次《方案》提出全面取消二手车限迁政策，更被业内视为推动二手车发展的“强心剂”。商务部市场运行和消费促进司副司长王斌表示，“盘活二手车交易，不仅能带动新车消费，而且能促进车辆梯次利用，提高资源利用效率”。

随着限迁政策逐渐松绑，二手车消费潜力将进一步被释放。中国汽车流通协会会长沈进军在日前召开的2021中国汽车流通行业发展论坛上透露，目前，有关部门正在研究制定优化二手车转移登记，规范二手车销售管理，大力发展二手车经销业务，全面打通二手车市场的堵点和痛点，相关政策一旦出台，将为二手车市场的发展注入新活力，二手车流通将会和新车流通一样便捷，能为新车消费创造更大的市场空间，推动整个汽车市场可持续发展。

政策推动和市场红利，使得更多商家看好二手车市场。2021年底，一嗨租车宣布开展二手车零售业务，线下门店内车辆可租可卖。天眼查数据显示，我国现有超60万家车商经营范围含二手车，且状态为在业、存续、迁入、迁出的二手车相关企业中，22%的企业成立时间在1年以内，超半数的相关企业成立时间在1年到5年之间。

现在，一些做得较好的汽车品牌店内新车与二手车展位比已经可以达到2∶1。奥迪、一汽大众、林肯、吉利等品牌已经陆续建立独立的二手车展厅，后续还将有更多品牌跟进。

线上销售渐成气候

受新冠肺炎疫情影响，二手车线下门店的生意经营难度普遍加大。然而，在北京昌平做二手车业务的“90后”亢岳，凭借着线上引流，线下门店的成交量不降反增。这位在微博拥有181.7万粉丝的博主透露，晚上拍好视频发到网上，马上就有客户来谈价格，敲定价格后，第二天就可以叫物流来运车发货。

正如亢岳一样，由于客户消费习惯的变化，二手车行业的车商们都在积极求变。不仅中小型二手车商深度探索线上推广和交易，就连二手车电商平台如瓜子二手车也开始全面线上的转型。

2021年，瓜子二手车自营的瓜子严选与超过6000家入驻车商共同完成电商模式切换。瓜子二手车全国城市门店调整为城市仓，线下销售服务人员全部转至线上。

在车好多集团首席执行官、瓜子二手车创始人杨浩涌看来，我国二手车行业正迎来赢得消费者信任的历史机遇期，二手车行业将由基于交易的传统模式向基于综合服务的现代模式演进。二手车新电商模式实现了更多、更好的车源供给，更高的周转效率以及更全面的用户保障。

从国际市场来看，二手车电商化趋势也愈发明显。欧美等发达二手车市场已完成电商化改造，电商购车体验受到用户广泛认可。2020年新冠肺炎疫情以来，电商化线上购车模式越来越成为欧美二手车市场主流。

行业升级与模式迭代的本质，是提升行业效率、创造用户价值。积极为用户提供极致体验的电商模式，有望成为二手车行业的流行模式。

新能源车尚待“启动”

2021年，从汽车全流通链条来看，二手车市场增长明显好于新车市场，但新能源二手车成了例外。二手车市场甚至流传一段顺口溜，“电动新车是个宝，二手车市没人要，电池太差很头痛，要换就要掏钞票”。

即使在北京最知名的旧机动车交易市场——花乡二手车市场，也很难看到新能源车的身影，仅有的寥寥几辆，价格也“惨不忍睹”。当记者问起为什么不收新能源车时，二手车商肖龙连连摇手，“别提了，之前收了一辆特斯拉，两个月都没卖出去，后来亏了好几万才甩出去”。

“买二手新能源车不踏实，新车更有吸引力。”消费者王先生告诉记者，前几年生产的新能源汽车续航里程短、安全性低，使用后动力电池的衰减比较明显，而现在新能源的新车品种多、续航长、质量更有保障。

车商不碰、消费者不认新能源二手车的症结，主要在动力电池上。有业内人士告诉记者，新能源二手车市场不成熟、不规范，是新能源二手车保值率低的主要原因之一。要解决这个问题，一方面需要车企提高动力电池的技术性能，实现更长时间使用及更小衰减幅度，同时也需要建立完善的技术标准及评估体系，这是推动新能源二手车市场走向活跃的重要着力点。

目前，国内新能源车企也在为解决二手车的保值问题做出探索和努力，如蔚来汽车发布了二手车业务体系；上汽集团成立了二手车认证中心，为车主提供二手车保值回购业务，同时甄选新能源二手车进行销售。不过，这些新模式的落实效果还有待观察。

纵然现在新能源二手车着实有点“冷”，但放眼未来，这个领域有广阔的发展前景。沈进军认为，综合来看，传统的燃油车产销已经基本见顶，未来下行可能已是趋势，而新能源汽车将保持高速增长，逐步抢滩燃油车市场。

中国电动汽车百人会常务副秘书长刘小诗也分析认为，随着电动汽车增加，电动汽车二手交易量也会大幅增加，2025年预计会达到20万辆甚至更高。

二手车市场持续激发居民消费潜力的作用已毋庸置疑。2021年，我国全年二手车交易量占新车销售量的比例达到0.67，创历史新高。新的一年，二手车行业各主体将如何通过提升管理能力、运营能力、服务能力来分享市场增长红利，值得期待。

(责编：罗知之、初梓瑞)