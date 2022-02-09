齐 慧

原标题：中欧班列累计开行超五万列

2月5日，满载着日用百货等出口商品的“义新欧”中欧班列从义乌西站启程，驶向西班牙马德里。

龚献明摄（中经视觉）

2月2日农历大年初二，凌晨4时04分，编组50辆、满载825吨武汉及湖北地区企业生产的电子产品、汽车零配件、防疫物资等货物的X8015次列车从中国铁路武汉局集团有限公司汉西车务段吴家山站安全开出，经汉丹线、焦柳线运行，由阿拉山口出境，驶往德国杜伊斯堡。这是农历壬寅虎年武汉开出的首趟中欧班列。

“2月9日至2月15日元宵节前，已有3趟中欧班列纳入开行计划，大批国产电子产品、汽车零配件、民生产品及防疫物资将搭乘中欧班列前往波兰、德国等欧洲国家，满足当地市场需求。”吴家山站站长胡义强介绍。

数据显示，截至2022年1月29日，中欧班列累计开行突破5万列、运送货物超455万标箱、货值达2400亿美元，通达欧洲23个国家180个城市，为推动共建“一带一路”高质量发展作出积极贡献。

据国铁集团相关负责人介绍，经过多年市场培育，中欧班列已实现常态化开行、规模化运营，特别是2016年中欧班列统一品牌以来，国铁集团通过不断完善班列运行保障机制、提高口岸站运输能力、加强班列集结中心建设等途径，推动了班列开行数量逐年递增、货物品类不断丰富、运输货值成倍增长。

数据显示，2016年至2021年，中欧班列年开行数量由1702列增长到15183列，年均增长55%；运输货物品类从最初的IT产品，扩大到汽车配件及整车、化工、机电、粮食、木材等5万余种；年运输货值由80亿美元提升至749亿美元，增长了9倍，在中欧贸易总额中的占比从1.5%提高到8%。

在数量翻倍增长的同时，中欧班列运行品质也在稳步提升。中欧班列综合重箱率由2016年的77.2%提升至2021年的98.1%。通过加强回程货源开发，班列往返开行数量更加均衡，回程班列与去程班列的比例由2016年的50.6%提升至2021年的81.5%；研发投用95306数字口岸系统，通关效率明显提升；在满洲里、霍尔果斯口岸站常态化组织“三列并两列”集并运输，推动协调解决宽轨段运输组织等问题，全程运行时间从24天压缩至最短12天，班列运输效率大幅提高，与其他物流方式相比，极大节省了全程物流费用，促进了社会物流成本降低。

“中欧班列的快速发展，有力带动了我国内陆城市的对外开放，一些不靠海不沿边的城市依托中欧班列，逐步发展为对外开放新高地。”该负责人举例说，中欧班列极大促进了重庆IT、汽车、跨境电子商务产业发展和转口贸易的快速增长，为成都进出口商品交易中心、郑州现代化国际物流中心建设提供了有力支撑，助推义乌实现了从“全球最大的小商品批发市场”向“全球小商品贸易中心”成功转型升级。

中欧班列在源源不断为沿线国家运去中国优质商品的同时，还催生了许多新的物流、工业、商贸中心、产业园区，为当地民众提供成千上万的就业机会。德国杜伊斯堡港因中欧班列的开通吸引了上百家物流企业落户，创造了2万多个就业机会。中欧班列的开行还让波兰马拉舍维奇口岸站业务量成倍增长，极大地促进了当地经济社会发展。

该负责人表示，随着我国经济持续稳中向好和中欧贸易不断发展增长，未来中欧班列运输需求将保持高位运行。国铁集团将继续发挥行业和专业优势，不断创新提高运行服务品质，持续加强班列品牌建设，为保障国际产业链供应链稳定、推动共建“一带一路”高质量发展作出新的贡献。

(责编：罗知之、初梓瑞)