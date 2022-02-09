人民网北京2月9日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月8日（春运第23天），全国预计发送旅客2902万人次。其中铁路预计发送旅客835万人次，公路1900万人次，水路48万人次，民航119万人次。全国高速公路预计流量2930.82万辆。

春节后，全国各地也迎来了返岗复工高峰。交通运输部指导各地交通部门优化运输服务，确保务工人员能够如期返岗、平安返岗、顺利返岗。

四川交通部门为返岗人员提供“点对点、一站式”直达运输服务。“我们早上5点半驾车从广安城区出发，上广恒大道，到恒升、龙台、花桥、悦来等多个乡镇去接人，接齐后统一从汽车站出发。”四川返岗专车驾驶员黎平说，返岗专车到达东莞后，将在东塘、长安、龙华、凤岗等工厂集中站点停靠，让返岗人员直达工厂，减少感染风险。

广西交通部门加大道路巡查力度，及时清扫路面落石，对爬边坡、穿涵洞等可能存在隐患的区域进行巡查，为返岗人员提供平安畅通路。同时，广西宁明县开展返岗“点对点”免费乘车活动，为返岗人员做好个人信息登记，提醒返岗人员全程戴好口罩，做好防护。

为加强春运返京保障，北京交通部门优化运力供给，2号线首班车前增加两列临客；16条途经火车站夜班线路加密间隔，方便夜间抵京旅客；北京西站始发的5条日班线路每日23时至次日5时配备机动车，根据列车到达和客流情况加入运营；北京朝阳站开行地铁直达摆渡线，直达地铁14号线、10号线，为返京客流提供方便。

广东交通部门延长广州火车站、广州南站等地的部分公交线路服务时间，并采取“定点发班+滚动发班”方式，方便返岗人员出行；为满足夜间抵达旅客需求，每天22:00至次日凌晨5:00期间，增开通宵公交班次；地铁延长运营时间并加开夜班专列，安排出租车做好广州南站、白云机场、广州火车东站等交通枢纽的“兜底”保障。

江苏交通部门运用信息化手段，适时监测车流密度、行驶速度、转向流量比等指标，实现信息化扩容、智慧化消堵。润扬大桥通过车道级可变情报板、前置提示标牌等方式引导车辆规范行驶，充分利用可视化智能服务系统，对交通缓行、路桥面障碍物，提前发出预警预报，降低路段出现交通缓行及拥堵概率，提升快速响应处置能力。

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