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平安租赁：累计投放8182亿元资金支持实体经济

2022年02月09日13:55 | 来源：人民网
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据平安租赁最新消息，截至2021年11月30日，平安租赁已累计投放8182亿元资金支持实体经济，产业覆盖国计民生、基础设施建设等行业。

平安租赁相关负责人表示，作为平安集团全资子公司，平安租赁近年来始终围绕国家发展战略，积极践行服务实体经济的责任，为壮大实体经济注入了源源不断的“平安力量”。

为产业升级增蓄动能

该负责人介绍，公司深入贯彻落实国家战略部署，以“融资+融物”为核心，将租赁产品应用于制造加工、城市发展、能源冶金、绿色金融、汽车产业等多类制造产业，大力支持制造产业发展壮大、转型升级。例如在制造加工行业，公司致力为国内广大制造加工企业提供融资租赁产品及服务，业务范围涉及汽车、电子、电气电力设备、新能源设备、通用设备以及专用设备等，累计投放662亿元用于支持实体经济。

自2015年起，公司起步对汽车融资租赁业务的探索与研究，目前已深度布局汽车融资租赁产业链，从“构建汽车租赁小生态”出发，形成了海量的新场景和新业态。

此外，平安租赁以“绿融通”等专项融资租赁产品为抓手，在水电、风电、光伏、换电、储能、分布式能源等绿色金融方向深耕细作，引导社会资金向绿色发展领域配置，助力绿色产业发展壮大。截至2021年11月底，已累计为超350家绿色金融相关企业提供逾170亿元资金支持。

助力小微“造血生肌”

针对小微企业不同成长阶段的融资需求，平安租赁以融促产，以产助融，通过新设备采购融资、流动资金支持等多元化金融方案，为中小微企业及时纾困。截至目前，平安租赁面向小微企业已提供超500亿元的资金支持，服务近5万家小微企业和2万余家设备厂商。

上述负责人介绍，在提升小微企业融资可得性的同时，公司持续助力增强小微企业的“造血”功能。目前，公司已形成小微创新租赁科技服务生态闭环：为企业定制专属线上营销平台“小设备”，凭借产品优势吸引了3500多家厂商入驻；建立一站式维修保养平台，为全国客户提供快速维修响应、在线故障诊断、设备延保等一站式标准化服务；打造推动小微企业数智化升级平台“梦工厂”，帮助企业全方位解决实际生产经营难题。

“未来，公司将聚焦于实体经济的重点领域和薄弱环节，坚守服务实体经济、推动行业进步、助推产业升级三大初心，打造产业租赁、数字租赁、平台租赁、生态租赁四张特色名片，以拓展新领域、扩大直租赁、突破新模式为三大战略核心，为做实、做优、做强实体经济贡献力量。”该负责人说。

(责编：董童、李源)

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