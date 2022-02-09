优化营商环境是一个国家发展的重要软实力,从全球大背景来看,营商环境的竞争已是一场全球的竞争。在此背景下,中国民营科技实业家协会成立营商环境风控分会。分会旨在利用科技赋能,进一步优化我国营商环境,帮助民营科技企业解决生存发展中面临的各类堵点与难题。

民营科技企业是非公有制经济发展的重要生力军,帮助民营科技企业创新发展是推动社会主义市场经济发展的重要力量。

分会负责人表示,科技力量现已成为提供精准服务,优化营商环境的重要抓手,更是提高经济竞争力的重要体现。我们将按照新发展理念,引导新技术新应用,帮助政府部门优化营商环境,激发市场活力。我们将按照“破堵点、解难题”的原则,帮助民营科技企业解决市场、政策政务和社会化服务中面临的各类痛点难点。我们也将发挥好政府与企业的桥梁纽带作用,协调相关部门,研究推出更多优化营商环境的重要举措。

新时代、新环境赋予营商环境新内涵、新特征。下一步,分会将与相关行业组织及监管部门在文娱、投融资、公共安全等民营科技企业热切关注的行业领域,持续发力;在内生动力、市场活力、地域政策等民营科技企业聚集的不同地域,纵深推进,持续帮助我国民营科技企业健康成长,不负企业和群众的期待。

中国民营科技实业家协会于1987年4月在北京成立。中国民营科技实业家协会是由从事民营科技的实业家、管理工作者和热心支持民营科技实业的科技工作者、理论工作者自愿结成的全国性、行业性社会团体,致力于为民营科技企业服务,为实业家服务的方向,促进民营科技实业的健康发展。

(责编：郭思邈、初梓瑞)