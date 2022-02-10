人民网北京2月10日电 （记者乔雪峰）海南省邮政快递业有效承接离岛免税购物“邮寄送达”政策满一周年，有效助力海南离岛免税购物政策效应释放，交出亮眼成绩单。据统计，自2021年2月“邮寄送达”政策实施以来，海南省邮政快递业共收寄离岛免税商品快件包裹超过100万件，月均服务离岛免税购物消费者约10万人次。

海南省邮政管理局相关负责人表示，海南离岛免税购物“邮寄送达”政策实施一周年以来，“邮寄送达”服务展现了落地平稳、增长快速、支撑有效等特点。特别是2021下半年以来，在国庆节、“双11”、春节等旺季节点带动下，“邮寄送达”业务量不断上扬走高，逐渐发展成为海南省邮政快递业新的增长点。

从地域上看，海口、三亚、琼海等地“邮寄送达”业务量均呈稳定增长态势，其中，三亚作为热门旅游城市，依托全球规模最大的单体免税店——海棠湾免税购物中心，成为离岛免税商品收寄量的主要“产粮区”。

从0到突破100万件的背后，是海南离岛免税购物“邮寄送达”服务紧密连接供需两端、寄递市场需求旺盛、服务质量持续提升、行业监管不断加强的体现。该负责人表示，在供需两端方面，邮政快递业一端紧密连接离岛免税品销售企业，与一些免税企业、10家免税店建立了“邮寄送达”服务合作关系，另一端紧密连接离岛免税购物消费者，服务融合线上线下，极大提升了购买离岛免税商品的便利度，逐渐成为离岛免税商品销售的加速器。

在寄递需求方面，随着离岛免税政策不断调整优化，以及国庆节、“双11”、春节等旺季节点期间，海南省多家离岛免税经营主体持续推出系列促销活动、举办免税购物节、开设线上“新零售”渠道等举措，派发多种消费优惠券，免税品销售市场火爆，消费者购物热情高涨，带动了寄递业务量持续快速增长。

在服务质量方面，海南省邮政管理部门加强指导，邮政企业根据免税品监管要求、免税品寄递业务的模式特点等，设计了专门的寄递流程、信息系统，提供定制化绿色环保包装用品，增加投入自动化设施设备，开通了海南省行业首条全货机运输正班航线，离岛免税商品寄递实现了45个全国重点城市“次日递”、158个城市“隔日递”的高效服务，同时建立了完善的售后服务机制。

该负责人表示，下一步，将持续加强对离岛免税购物“邮寄送达”服务的监管，督导企业严格落实免税品寄递要求，严格执行疫情防控操作规范，全链条全环节做好“邮寄送达”服务工作，努力将离岛免税购物“邮寄送达”服务打造成海南省寄递服务高端版，助力海南离岛免税购物政策效应不断释放，更好服务海南自由贸易港建设。

(责编：王仁宏、吕骞)