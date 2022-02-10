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护航数字化转型 亚信安全科创板上市

2022年02月10日14:08 | 来源：人民网
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2月9日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”）正式在上交所科创板上市。

据悉，作为正式登陆科创板的网络安全新力量，亚信安全已形成四大产品服务体系，即以泛身份安全类产品和数据安全类产品为主体的数字信任及身份安全产品体系；以泛终端安全类产品、云及边缘安全类产品、高级威胁治理类产品和边界安全类产品为典型的端点安全产品体系；以大数据分析及安全管理类产品和5G云网边管理类产品为代表的云网边安全产品体系；以威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透等为内容的网络安全服务体系。

上市仪式上，亚信安全科技股份有限公司董事长何政在致辞中表示：“亚信安全于2015年正式启航，目前已成为建设中国网络安全的重要力量。此次发行上市，是公司发展历程中的一次重大突破，我们一定牢牢把握住这次发展机遇，秉承建网基因，坚守护网之责，在万物互联的伟大时代，为国家关键信息基础设施护航，为千行百业的数字化转型护航。”  

(责编：董童、李源)

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