人民网北京2月10日电 （记者赵竹青）中国航天科技集团有限公司9日在京发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2021年）》（以下简称《蓝皮书》）显示，2021年，航天发射活动呈现强劲态势，发射次数和发射质量均创新高。全球全年共实施146次发射任务，为1957年以来最高发射次数；发射航天器总数量1846个，创历史新高，总质量777.70吨，为航天飞机退役以来的最大值。中国全年共执行55次发射任务，发射次数居世界首位。

《蓝皮书》显示，2021年，全球年度发射成功率92.5%，航天发射活动仍具有较高风险性。其中，美国开展51次航天发射，发射载荷总质量403.34吨，超过其他各国发射航天器质量总和；中国航天共执行55次发射任务，发射次数居世界首位，发射航天器总质量再创新高，达到191.19吨，同比增长85.5%。俄罗斯、欧洲、日本、印度分列中美之后，发射载荷质量居世界第三至第六位。

北京空间科技信息研究所所长何洋介绍，航天科技集团长征系列运载火箭2021年完成48次发射任务，全部取得成功，发射次数居世界宇航企业第一，发射航天器总数量103个，总质量189.65吨。航天科工集团快舟一号甲运载火箭实施4次发射，其中3次成功，共发射5颗卫星。星河动力公司谷神星一号运载火箭成功执行1次发射任务。星际荣耀公司双曲线一号运载火箭2次发射失利。

航天科技集团宇航部副部长马涛介绍，2022年中国航天发射次数将继续维持高位，计划开展一系列重大任务。全年载人航天工程计划实施6次发射任务，以天和核心舱为控制中心，问天、梦天实验舱为主要实验平台，全面建成常年有人照料的空间站，长征六号甲运载火箭及多型商业运载火箭将首飞。

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