人民网北京2月10日电 （记者赵竹青）记者从中国航天科技集团获悉，2022年，中国航天科技集团有限公司计划安排50余次宇航发射任务，发射140余个航天器，发射次数将继续保持高位。

据了解，作为我国航天发射的主力，该集团长征系列运载火箭在2021年完成48次发射任务，全部取得成功，发射次数居世界宇航企业第一，发射航天器总数量103个，总质量189.65吨。

中国航天科技集团有限公司宇航部副部长马涛介绍，2022年，我国将完成载人航天空间站工程6次重大发射任务，包括天舟四号和天舟五号两次货运飞船、神舟十四号和神舟十五号两次载人飞船，以及问天实验舱I、梦天实验舱II的发射，常年有人照料的空间站将全面建成。

此外，2022年，我国还将发射陆地探测一号01组B星、高分三号03星、大气环境监测卫星、陆地生态系统碳监测卫星、高分五号01A星、环境减灾二号05星、澳门科学一号A星、中星6D、中星19号等多颗国家民用空间基础设施科研卫星和业务卫星，满足自然资源、生态环境、林业草原、应急救灾、气象、广播电视等各个领域用户的应用需求，让航天科技更好地服务于社会民生，服务于国民经济发展建设。全年发射计划中还包括北京三号B星、钟子号卫星星座03组卫星等多次商业发射任务。

据了解，截至目前，该集团公司已按计划于1月17日、1月26日先后成功完成今年前两次宇航发射任务（长征二号丁运载火箭发射试验十三号卫星、长征四号丙遥二十九运载火箭发射陆地探测一号01组A星），实现了2022年宇航发射“开门红”。

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