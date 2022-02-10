人民网北京2月10日电 （记者罗知之）记者从人民银行获悉，人民银行调查统计司对5000户工业企业财务状况的调查数据显示，2021年四季度，工业企业收入和利润增速企稳；应收款增速提升的同时账期缩短，说明企业资金周转速度加快；上、中游行业企业资产负债率持续下降，下游行业趋稳；固定资产和在建工程增速仍在回落，但留存收益增长快、利润留存率处于较高水平，可为投资蓄力提供有利条件。

数据显示，四季度工业企业收入、利润增速企稳，两年平均增速较三季度有所回升。2021年四季度，企业主营业务收入增速企稳，两年平均增速为6.2%，比三季度上升0.6个百分点。全年主营业务收入两年平均增速为6.0%，比2019年全年增速上升2.9个百分点。四季度，企业利润总额两年平均增速为18.7%，比三季度上升4.5个百分点。全年利润总额两年平均增速为16.7%，比2019年全年增速（-7.2%）上升24.0个百分点。

应收款增速提升、账期缩短，企业资金周转加快。2021年末，企业应收票据及应收账款同比增长5.4%，比9月末和上年同期分别上升3.6和1.8个百分点；应收票据及应收账款平均收账期为45.5天，比9月末和上年同期分别缩短0.3和3.2天。应收款增速上升的同时账期缩短，说明企业资金周转加快。

上、中游行业企业资产负债率持续下降，下游行业趋稳。2021年末，企业资产负债率为56.3%，比9月末和上年同期分别下降0.3和1.6个百分点。债务在险企业占全部样本企业的比例为14.8%，比上年同期减少0.2个百分点。在险企业债务占全部企业债务的比重为8.7%，比上年同期减少4.1个百分点。

此外，留存收益增长快、利润留存率处于较高水平，为企业投资蓄力提供有利条件。2021年末，企业固定资产和在建工程合计同比增长4.0%，比9月末和上年同期分别下降0.5和0.2个百分点。2021年四季度企业家问卷调查数据显示，制约企业扩大投资的主要因素是订单不足、需求疲弱。当前企业资产负债表持续修复，留存收益增长快、利润留存率处于较高水平，可为投资蓄力提供有利条件。2021年末，企业留存收益同比增长14.2%，比上年同期上升5.1个百分点。企业利润留存率为40.1%，比上年同期上升8.8个百分点。

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