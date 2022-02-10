原标题：中外记者参观百度Apollo park 汽车机器人火炬手揭开神秘面纱

2月9日，由2022北京新闻中心主办的“双奥之城新气象—2022中外媒体北京行”城市形象特色采访活动走进全球最大的自动驾驶和车路协同应用测试基地——百度Apollo Park，近百位中外媒体记者近距离感受百度自动驾驶技术实力。

媒体记者在百度Apollo park采访

活动当天，记者们参观百度Apollo park展厅，并体验百度萝卜快跑自动驾驶出行服务。百度智能驾驶事业群副总裁、首席安全运营官魏东与大家分享了百度在自动驾驶出行领域的最新思考与实践。

在现场，停放的汽车机器人火炬手吸引记者们的关注，纷纷将镜头对准汽车机器人拍摄。汽车机器人是百度对未来汽车发展形态的前瞻判断，也是百度AI和自动驾驶技术的集大成者。在2021年10月举办的国家“十三五”科技创新成就展上，汽车机器人受到广泛关注。

在试乘环节，记者们亲身体验了萝卜快跑自动驾驶出行服务后，纷纷为百度技术点赞。很多记者在试乘后表示，安全、安静、安心，这是乘坐百度Robotaxi的最大感受，百度自动驾驶技术带来了堪比老司机驾车的乘坐体验，加减速、转弯等操作也带来出色的乘坐安全感，这些细节就凸显出技术带来的进步，这是充满未来感的自动驾驶体验。

百度智能驾驶事业群副总裁、首席安全运营官魏东向记者们介绍，自2013年布局自动驾驶技术以来，目前百度Apollo已经成长为活跃的自动驾驶开放平台，在城市道路的实际路测里程超过2100万公里，计划到2025年将百度自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”扩展到65个城市，到2030年扩展到100个城市。

“全球新一轮科技革命和产业变革正孕育兴起，自动驾驶作为人工智能重要的应用载体之一，对于加快交通强国、智能汽车强国建设，具有突出的战略意义。目前百度已经在中国30个城市进行道路测试，并在北京、广州、长沙、重庆等六个城市开放了自动驾驶出行服务，我们正在努力将自动驾驶汽车打造成能够满足大众真实需求的出行服务，让自动驾驶技术能够真实的影响和改变大家的生活。”魏东表示。

(责编：董童、李源)