2月10日，可口可乐公司发布了2021年第四季度及全年财报。财报显示，公司第四季度营收为94.6亿美元，同比增长10%，超出市场预期的89.4亿美元；每股收益为0.45美元，高于市场预期的0.41美元；全球单箱销量同比增长9%，亚太市场的单箱销量同比增长11%，主要得益于中国、印度和菲律宾市场的强劲增长。

同时，财报披露，2021年全年公司营收为386.6亿美元，同比增长17%，超出市场预期的380.8亿美元；经营利润为103.1亿美元，同比增长15%；每股收益为2.32美元，高于市场预期的2.29美元；全球单箱销量同比增长8%。

“尽管2021年仍充满不确定因素，但可口可乐系统在这一年表现良好，展现出了强大的韧性和高度的灵活性。”可口可乐公司董事会主席兼首席执行官詹鲲杰（James Quincey）表示，“在核心战略的指引下，我们真正实现了‘强劲崛起’。我们有理由相信，战略转型中取得的进展使可口可乐公司成为了一个更灵活敏捷的全品类饮料公司。目前的市场环境依然充满变化，我们希望能以2021年的良好势头为基础，继续推动业务增长并取得最大的回报。”

据悉，在财报中，可口可乐公司还发布了2022年全年业绩指引，预计2022年全年有机营收增速为7%至8%区间，每股收益对比2021年的2.32美元，增长5%至6%。

(责编：董童、李源)