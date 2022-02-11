原标题：助推成渝地区双城经济圈建设 交通银行发力科技金融

2021年10月，中共中央、国务院正式印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，提出把成渝地区双城经济圈建设成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地。

“科技创新中心”建设是成渝地区高质量发展的重要支撑，交通银行着力发展科技金融，以金融力量助推“科技创新中心”建设。

交通银行针对当地科技型企业融资的难点痛点，不断完善科技贷款产品体系的丰富度和适配性，推进金融与科技深度融合。“我们的科技贷款产品组合打破传统抵押贷款模式，以信用贷为主，为科创企业量身定制，打造科创企业授信评判新标准”，交行四川省分行相关负责人介绍。

泸州某科技有限公司主营摄像模组的生产销售，在产业链中处于关键位置。“当时我们公司因扩展业务板块急需资金，但缺抵押、缺担保，几家金融机构讨论后都没了下文”，公司负责人说道，在全面评估公司科技含量、经营前景后，交行四川省分行快速向其发放“天府科创贷”，提供1000万元的流动资金支持，公司顺利扩大生产规模。

某家工业化供应链头部集团子公司将仓储物流经验和供应链智能大数据相结合，推出工业供应链智能物流管理系统，获评国家级高新技术企业。交行四川省分行及时向公司新增500万“成长贷”，帮助企业进一步加大研发投入。

交行四川省分行相关负责人表示，科技型企业的人才储备、研发投入、专利质量、知识产权价值等要素都能成为授信额度核定的加分项。

高科技企业在不同的成长阶段，需要适配不同的融资模式。交行重庆市分行依托交通银行集团股、贷、债的全牌照优势，为科技型企业提供综合化的融资方案，满足企业全周期融资需求。

新能源汽车对推动国家绿色发展战略，实现节能减排具有重要意义，“造车”过程长、投入大、技术高、盈利慢，优秀的金融解决方案是很多新能源车企关注的重点。重庆某大型国有汽车股份有限公司计划在2025年前推出全谱系新能源车型。在交行重庆市分行“信贷+股权融资”模式的支持下，公司迅速获得了5亿元流动资金贷款，用于日常研发、零部件采购等；同时，还获得了来自交银投资的股权融资，进一步夯实了造车实力。公司相关负责人表示：“我们的新能源汽车走上今天发展的快速通道，离不开交通银行对我们的大力支持。” 融资需求得到满足后，公司全力投入打造技术先进、智能化丰富、客户体验优良的新型产品。

在丰富科技贷款产品、完善“商行+投行”模式的基础上，交通银行还通过设立科创贷款绿色审批通道、执行贷款利率优惠等举措，不断增强科技金融服务实体经济高质量发展的能力，助推成渝双城经济圈科创中心建设。

(责编：曹淼、李源)