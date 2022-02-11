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邮储银行积极减费让利 为小微企业解忧纾困

2022年02月11日10:37 | 来源：中国新闻网
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原标题：邮储银行积极减费让利 为小微企业解忧纾困

　　中国邮政储蓄银行认真开展降低小微企业、个体工商户支付手续费以及ATM跨行取现手续费政策落实工作，强化统筹和组织保障，加大减费让利力度，出台系列降费措施，切实降低小微企业综合金融成本，有效帮助小微企业解忧纾困。

　　出台系列措施加大减费让利力度。邮储银行在多项服务上推出降低支付手续费的优惠措施，包括银行账户管理、票据业务、境内对公转账汇款、电子银行、银行卡刷卡收单、ATM跨行取现等，切实为小微企业降低经营成本。在严格执行相关降费要求的同时，邮储银行自主拓展优惠政策范围，推出“公司客户免收支票手续费”“小微企业及个体工商户询证函手续费实行五折优惠”“个人客户免收境内借记卡ATM跨行取现手续费”等多项特色减免措施，加大服务收费减免力度，积极惠企利民。

　　坚持应降尽降切实保障客户权益。邮储银行秉持“应降尽降、应免尽免”原则，严格按照工信部小微企业划型标准开展公司客户的划型工作，对于无法准确界定的对公客户，以更有利于客户的原则，全部按照小微企业和个体工商户的减免标准执行，将支付手续费降费政策不折不扣落到实处，切实保障客户权益。截至2021年末，邮储银行累计为小微企业、个体工商户减免支付手续费1亿元，累计为个人客户减免ATM跨行取现手续费1.2亿元。

　　积极开展宣传充分保护客户知情权。邮储银行通过“线下+线上”的形式，常态化开展降费政策宣传。线下，通过在门楣LED屏循环播放降费标语，在营业大厅摆放宣传折页和海报、张贴公告以及走访园区、企业和商圈进行现场宣讲等方式，提升客户触达效果。线上，通过官方网站、微信公众号、微博等渠道扩大宣传覆盖面，让更多的小微企业、个体工商户等市场主体知晓和享受到降费政策。与此同时，邮储银行强化人员培训，组织开办网络培训班，参训人员超14万人次；各级机构积极开展转培训，组织网点工作人员利用晨会、夕会时间学习降费政策，以便准确回应客户问询，充分履行客户告知义务，持续提升客户服务水平。

　　下一步，邮储银行将积极履行国有大行责任担当，继续认真贯彻落实减费让利政策要求，加大惠企利民力度，助力小微企业轻装前行，助推实体经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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