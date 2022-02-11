原标题：2021年国家开发银行4804亿元贷款助力长三角高质量一体化发展

“2022年我收到最好的新年礼物就是杭绍台高铁！以前只有周末才能回家看看父母，现在随时都可以。不到一小时的车程，下班晚高峰的时候，我甚至比住在杭州的同事们回家还要快！”家在天台、在杭州工作的张先生兴奋地说。2022年1月8日，连接杭州、绍兴、台州的杭绍台高铁正式通车，进一步完善长三角地区高铁网，形成一条沟通长三角与浙东沿海城市群的快速通道，极大便利沿线群众出行，助力长三角更高质量一体化发展。在杭绍台高铁建设过程中，国家开发银行作为银团贷款牵头行，以开发性金融之力助推这条高铁建成通车，服务沿线城市发展。

这只是国家开发银行服务长三角一体化发展的一个缩影。2021年，国家开发银行深入贯彻落实党中央、国务院关于长三角一体化发展的决策部署，紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，向长三角一体化领域发放本外币贷款4804亿元，为长三角一体化发展提供了有力的开发性金融支持。

除了聚焦长三角区域基础设施一体化领域之外，产业体系一体化、公共服务一体化、对外开放一体化和生态环保一体化也是国家开发银行关注的重点领域，并持续加大信贷支持力度。去年，开发银行向基础设施一体化领域发放贷款2519亿元，支持了江苏如东海上风电、上海至南通铁路等项目，打通区域交通关键节点；向产业体系一体化领域发放贷款1012亿元，支持了合肥国轩高性能磷酸铁锂电池研发等项目，打造自主创新产业高地；向公共服务一体化领域发放贷款278亿元，支持了潜山市健康养老示范基地、松阳县全民健身中心等项目，使一体化发展成果惠及更多人民；向对外开放一体化及其他领域发放贷款764亿元，推动深层次对外开放；向生态环保一体化领域发放231亿元，助力建设绿色美丽长三角。

“淮水千里过洪泽，连天荷花施粉出”。洪泽湖位于江苏淮河中下游结合部，是中国第四大淡水湖，湖区风景优美、资源丰富，素有“日出斗金”的美誉。但是近几十年来，伴随着工农业生产的发展、人口的增加及不合理资源利用，湖区内陆湿地生态系统遭到破坏，生物多样性减少，水质持续下降。2021年，开发银行融资支持了洪泽湖泗洪段综合保护与发展项目，重点服务于泗洪县退渔还湖、水利建设等领域。该项目的实施将助力推进4359艘渔船禁捕退捕工作，清理退渔区域6.7万亩，建设虾稻共生田2.9万亩，开挖溧河洼6.2千米防洪滩地，完成1200米堤防修复和加固，基本实现上岸渔民再就业，为绿色美丽长三角高质量建设作出贡献。

下一步，开发银行将继续聚焦重点区域加大信贷支持力度，扎实做好“十四五”时期支持长三角区域一体化发展等各项工作，为推动长三角地区一体化发展贡献开发性金融力量。

(责编：曹淼、李源)