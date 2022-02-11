原标题：这个不一样的新春，与大悦城“年”在一起

春节假期本是阖家团圆的日子，但虎年春节受到疫情、工作等特殊原因影响，不少人被迫选择停下返乡的脚步、度过一个“漂泊”在外的春节。

作为城市运营商与美好生活服务商，大悦城控股旗下的商业、酒店、写字楼项目员工不仅坚持值守做好节日万家灯火的“守卫者”，更在应对恶劣天气、突发疫情等不确定因素的同时，为各地的消费者、客户、业主创造更多温暖、提供更多关怀，与大家共度一个特别的新春。

“让爱先回家”

春节期间，大悦城控股商业全国26个商业项目总销售突破7亿元，客流达525万人次，会员新增6.4万人。目前，“大悦中国开门红”第三档期活动“霸福开门红”正在火热开展中，情人节及元宵节更多精彩节庆活动将继续为这个新春添彩。

西安大悦城面向不能回家团圆的“就地青年”，温情推出“一封家书”特别企划——通过古老的方式，让这座城市无法回家团聚的人，用文字向家中传递思念，慰藉每一个在外生活的游子之心。

除夕开始，“一封家书”线下主题展在西安大悦城正式启幕，前期线上征集的网友家书在主题展区、独家天幕大屏以及场内玻璃贴、吊旗等全场同步展示，真诚温暖的话语寄托了异地过年的西安青年对家乡亲朋的思念。主题展区内消费者还可写下自己的一封家书，春节期间观展及互动写信的顾客络绎不绝，用最质朴的方式告诉故乡的亲朋：“我在西安挺好，让爱先回家。”

2022年春节期间，大悦城控股全国二十余座在营商业项目聚焦节庆氛围，丰富市场消费品供给，稳定保障民生供应，开展春节特色及冬季主题活动，并协同全社会平安抗疫，助力保障多地消费者欢度丰盈喜悦的虎年春节。春节小长假期间，西安大悦城客流超过30万人，观展、拍照和互动写信的顾客络绎不绝，共有1000多名顾客在展区写下家书、寄托乡思。

在节前多地疫情防控形势相对严峻的背景下，大悦城控股各商业项目严格按照属地防疫要求，对公共区域每日开展多次消毒灭菌工作，做好行程码、健康码查验，及时疏导密集人流，最大力度保障消费者健康。同时，北京中粮祥云小镇等多个项目响应政府号召，为就地过年的市民提供游玩打卡、新店探店、年货市集等更多优质服务体验，度过趣味十足的春节假期。

盼“春”归

正月初七以来，很多企业员工陆续复工回到自己熟悉的岗位，各写字楼、产业园项目团队仍然用心照看着这片“家园”。他们并没有因为空荡无人而有丝毫懈怠，坚持两小时一次的现场巡视，严格检查各个出入口、认真消杀每一处角落、仔细查验消防水电，消除每一个可能的隐患。

孙月昆是中粮·置地广场项目安全负责人，为确保春节、冬奥及两会期间项目安全，他一直奋战在工作第一线，与物业团队密切配合，对入楼人员进行严格的体温监测和信息登记，并详细询问、确认近期活动轨迹及重点地区接触史。每天频繁不定时地进行走访检查时，孙月昆会重点关注营业人员的身体状况和食品卫生安全情况，全力确保项目安全。

为保证项目的安全及财产不受损失，春节期间，北京中粮健康科技园的团队同样坚守在自己的工作岗位，守护一方平安。项目技术维修员们事无巨细地检查任何可能影响园区安全的情况，关心着照明线路的稳定、机房的安全运行、空调温度与泵房水量，在人们看不见的地方为园区平安保驾护航。在欢乐团聚的时刻，项目的保洁员们开启了打蜡机、清洗机与消毒喷雾器，清理每一处公共区域，只为新年开工时用崭新亮洁的环境，迎接每一位同事以及入驻企业员工的归来。

“邑”起团圆

大悦乐邑是所有租客的家，为兑现365天、24小时不间断守护与服务的承诺，各地大悦乐邑长租公寓的店长和管家们在春节期间依旧坚守在岗位上，为了租户悦居的生活时刻准备着，继续传递着爱与温暖。

像很多人一样，大悦乐邑天津和平大悦城店的关键李姝然对这个春节期盼良久，没想到天津疫情反复，春节期间本就人手紧张，日常工作再加上防疫相关的事项便更加繁重了。收到政府倡导租客原地过年的号召后，身处大悦乐邑的李姝然与外地的同事换了班、把团圆的机会留给他人，自己选择留守工作岗位、守护着留在天津的他乡人。

深圳市宝安区，正是大悦城控股在华南区域的“大本营”、众多项目都扎根于此，物业、服务与运营责任重大。

虽不能组织丰富多彩的线下社群活动，为增强租客们的节日体验感与参与感，大悦乐邑洪浪北店以“乐迎新春&辞旧迎新”为主题，邀请留深过年的租客一起参与新年布置活动，营造新春喜庆的节日氛围，促进新入住企业人才之间的邻里关系，营造暖意融融的节日气氛。

(责编：董童、李源)