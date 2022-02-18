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12部门：完善重污染天气应对分级分区管理 精准实施企业生产调控

2022年02月18日15:12 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，为进一步巩固工业经济增长势头，抓紧做好预调微调和跨周期调节，确保全年工业经济运行在合理区间，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等12部门近日提出五方面政策措施，其中在用地、用能和环境政策中，提出完善重污染天气应对分级分区管理，精准实施企业生产调控。

按照要求，保障纳入规划的重大项目土地供应，支持产业用地实行“标准地”出让，提高配置效率；支持不同产业用地类型按程序合理转换，完善土地用途变更、整合、置换等政策；鼓励采用长期租赁、先租后让、弹性年期供应等方式供应产业用地。

落实好新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量控制政策；优化考核频次，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，避免因能耗指标完成进度问题限制企业正常用能；落实好国家重大项目能耗单列政策，加快确定并组织实施“十四五”期间符合重大项目能耗单列要求的产业项目。

同时，对大型风光电基地建设、节能降碳改造等重大项目，加快规划环评和项目环评进度，保障尽快开工建设。

(责编：申佳平、高雷)

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