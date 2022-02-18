原标题：发挥专业优势 履行社会责任——国信证券创新发行乡村振兴债券

2022年春节期间，受寒潮气候影响，浙江桐庐县迎来了一轮雨雪冰冻天气。严寒中，桐庐县瑶琳镇供水站、分水镇供水站运行良好，各项防冻保供工作有条不紊。

上述两个乡镇供水站所属的农村饮用水提标达标工程项目，正是国信证券创新利用乡村振兴票据品种，以市场化债券资金服务国家乡村振兴战略的其中一项成果。

2021年3月，中国银行间市场交易商协会研究推出了乡村振兴票据品种，通过市场化手段引导鼓励社会资本投资农业农村。国信证券积极响应号召，以资本中介的专业优势为乡村振兴持续贡献力量。

脚踏实地 深入调研

2021年3月，国信证券实地走访了桐庐县下属十余个村镇，对当地民生项目建设情况进行广泛深入调研。在了解到桐庐县分水镇、瑶林镇的农村饮用水提标达标工程项目存在资金缺口后，国信证券精心为桐庐县国有资本投资运营控股集团（简称桐庐国运）设计募投项目融资方案。在原有批文基础上，提请发行前要素变更，将募集资金用途变更为两镇农饮水项目建设，并于2021年4月26日完成了“21桐庐国运PPN001（乡村振兴）”的发行，发行规模3亿元。

国信证券固定收益事业部副总裁黄梁波表示，该支PPN是浙江省地方国有企业定向发行的乡村振兴债务融资工具，也是国信证券积极响应中央政策精神、践行国家乡村振兴发展战略的重要举措。通过该支PPN的发行，国信证券顺利地将社会资金引导至乡村振兴项目建设中，充分保障了桐庐县两镇人民的饮用水供应，从而改善村民生活条件、提高村民生活水平。

先行探索 勇于创新

2021年8月，在了解到江西交投集团肩负众多乡村振兴道路交通建设项目后，国信证券经过充分调研和沟通，根据高速公路建设项目期限较长的特点，协助江西交投集团成功发行5+N年期可续期乡村振兴票据“21江西交投MTN006（乡村振兴）”，发行规模5亿元。

乡村振兴，交通先行。该支MTN的发行，对促进江西省内高速路网建设、加强农产品物流运输、助力当地农民增收、巩固脱贫攻坚成果，具有重要意义。

未来，国信证券将始终秉承“金融服务国家战略、支持乡村振兴发展”的理念，不断创新拓展债券融资方式，引导鼓励社会资本参与乡村振兴债券投资，继续履行金融服务实体经济的社会责任。

(责编：董童、李源)