原标题：中国人寿：落实“四个不摘” 稳定帮扶成效

“如果打分，我给欧阳书记打双百分。”这是四川省平武县海号村村民张万桂对中国人寿驻村第一书记欧阳彦斌的夸赞。

“自从中国人寿帮扶咱们后，村子面貌变化太大了。”湖北省郧西县有水沟村童胜军感慨：“新建的路灯照亮的不仅有前方的道路，还有咱老百姓的心啊。”

2021年，中国人寿结合党史学习教育，全面贯彻中央决策部署，创新帮扶方式，构建“一个国寿、一揽子帮扶”长效工作机制，助推广西龙州县、天等县和湖北郧西县、丹江口市四个定点帮扶县和全国1281个结对帮扶点巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，将中国人寿保险主业职能、银行投资优势和公益慈善力量转化为强大合力。

2021年，中国人寿投入资金帮扶近2.4亿元，招商引资帮扶超2.7亿元，开展消费帮扶超7400万元，派出挂职帮扶干部（含第一书记等）1000余名。

增强内在造血动能 提高产业振兴能力

“6月份开工我就来做零工，一个月有五千到六千元的收入”，“这里免费提供生猪养殖培训，也提供工作岗位，为我们提高了经济收入”。一提起生猪养殖项目，广西龙州县龙江村村民们兴奋之情溢于言表。

中国人寿在对口帮扶的广西龙州县打造产业合作新模式，引进生猪帮扶项目。该项目总占地面积2300亩，投入资金共计20亿元。项目投产后为周边群众提供300余个就业岗位，建立100个养殖小区，有效带动龙州当地群众增收致富，实现集体和个人经济收入稳定增长。中国人寿抓住赋能当地产业发展这个“牛鼻子”，加大资金支持、创新招商平台，为四个定点帮扶县引进帮扶项目或企业数十家，招商引资超2.7亿元。

立足群众急难愁盼 改善农村生产生活

“今天测了才发现自己血压偏高，还得注意休息。现在家门口就能检查身体，方便多了。”湖北省郧西县顺利沟村村民赵大爷在村卫生所的蛮牛健康小屋测完血压，准备喊自家亲戚都来试试。

这是中国人寿结合帮扶地区痛点难点，创新打造的“互联网+健康管理”医疗服务项目，可以帮助村民进行“一站式”健康管理，完成包括基础体检、健康分析、健康档案等服务项目。目前该项目已覆盖近200个行政村，为村民提供了便利的公共卫生及医疗服务。

中国人寿慈善基金会和广发希望慈善基金已在四个定点帮扶县投入资金3800万元，致力于改善农村生产生活服务、社会事业设施，助力乡村旧貌换新颜：在广西天等县，帮扶福新镇美丽乡村亮化工程等4个项目；在广西龙州县，试点“国寿云乡村”项目，创新村民问诊、党员阵地、国寿e站等功能模块，为乡村文化发展、基层治理打造现代化应用场景；在湖北郧西县，累计投入1000万元，打造刘家湾美丽乡村示范点，成为引导郧西县美丽乡村、绿色发展的一个“桥头堡”。

红色文化培根铸魂 增强组织振兴活力

中国人寿始终坚持以党建促帮扶、以帮扶固党建，传承精神、滋养初心，将信仰的力量转化为前行的不竭动力。中国人寿与定点帮扶县开展联合党建培训、结对共建等，现有21个党支部参与基层党组织结对共建。在丹江口市，投入党费30万余元，用于15个村的党群服务中心维修、学习资料购买等；在援建的郧西县坎子山党员培训基地，为郧西县举办新时代年轻干部成长工程培训班等10期次，培训基层党员干部4000余人次；在龙州县，邀请中青旅、新希望、万达信息等单位，与县委、县政府共同建立乡村振兴党建联盟， 通过“党建+”推动乡村振兴工作落实落地。

作为金融央企，中国人寿充分发挥金融保险集团优势，在定点帮扶县，通过创新综合金融推进帮扶工作，以金融“活水”精准滴灌。

创新保险产品服务 织密织牢防返贫保险保障网

积极发展涉农人身保险、农业保险、财产保险等，为低收入人员及广大农村人口提供全方位保险保障服务。2021年，中国人寿涉农保险赔付金额超141亿元，覆盖农户超2800万户，惠及脱贫建档立卡人员等特定人群超1500万人。在定点帮扶县，中国人寿将保险纳入防返贫监测机制体系，投入资金1570万元，提供风险保额近700亿元。

创新信贷投资服务 为乡村振兴提供资金支持

精准对接脱贫县和国家乡村振兴重点帮扶县的金融需求，加大信贷投资力度。2021年，中国人寿涉农贷款余额1369亿元，乡村振兴债券投资新增规模413亿元。在定点帮扶县，新增保单质押贷款1.39亿元。

2022年是党的二十大召开之年，也是深入推进“十四五”规划实施、全面建设社会主义现代化国家的关键之年。中国人寿将继续胸怀“国之大者”，落实“四个不摘”保持帮扶力度不减，优化金融“产品+服务”供给，因地制宜“输血”，多措并举“造血”，全面提升群众的获得感、幸福感和安全感。

(责编：曹淼、李源)