人民网北京2月22日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，日前召开的全国外资工作电视电话会议指出，我国2021年稳外资工作取得新成效，全国实际使用外资规模首次突破一万亿元人民币，达到1.15万亿元，近十年来首次实现两位数增长，增速达到14.9%，高技术产业引资占比首次超过30%，实现了“十四五”良好开局。

会议旨在分析研判当前稳外资面临形势，研究部署全年利用外资工作。会议强调，要深刻认识利用外资工作的重要意义。外资企业是我国重要的市场主体，在我国经济发展中发挥独特而重要的作用。当前，百年变局和世纪疫情叠加，国际投资格局深刻调整，我国利用外资工作面临的形势复杂严峻。要从党和国家工作大局出发，始终高度重视利用外资工作，解决好当前外资工作面临的突出问题。

会议要求，2022年各地商务主管部门要按照党中央、国务院决策部署，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，全力推动利用外资保稳促优。

商务部外国投资管理司司长陈春江日前在新闻发布会上表示，2022年将在完善支持外商投资政策上持续发力。措施包括修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，充分发挥土地、税收等优惠政策效应，引导外资更多投向先进制造、高新技术、绿色低碳、数字经济等领域。

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