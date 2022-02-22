商务部：上海浦东、苏州、宁波等十地推动外贸稳定和创新发展成效明显
2022年02月22日17:01 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者赵竹青）据商务部官网今日公示2021年推动外贸稳定和创新发展成效明显予以激励支持的拟推荐名单。上海市浦东新区、苏州市、宁波市等入选。
据悉，该名单按照《国务院办公厅关于新形势下进一步加强督查激励的通知》（国办发〔2021〕49号）相关要求，根据《商务部关于推动外贸稳定和创新发展工作激励措施实施办法》作出推荐。
拟推荐名单
（按行政区划序列排序）
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序号
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拟推荐地区
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1
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上海市浦东新区
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2
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江苏省苏州市
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3
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浙江省宁波市
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4
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福建省厦门市
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5
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山东省青岛市
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6
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河南省郑州市
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7
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湖北省武汉市
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8
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广东省深圳市
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9
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四川省成都市
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10
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陕西省西安市
来源：商务部官网
(责编：赵竹青、吕骞)
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