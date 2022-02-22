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商务部：上海浦东、苏州、宁波等十地推动外贸稳定和创新发展成效明显

2022年02月22日17:01 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者赵竹青）据商务部官网今日公示2021年推动外贸稳定和创新发展成效明显予以激励支持的拟推荐名单。上海市浦东新区、苏州市、宁波市等入选。

据悉，该名单按照《国务院办公厅关于新形势下进一步加强督查激励的通知》（国办发〔2021〕49号）相关要求，根据《商务部关于推动外贸稳定和创新发展工作激励措施实施办法》作出推荐。

　　拟推荐名单

　　（按行政区划序列排序）

序号

拟推荐地区

1

上海市浦东新区

2

江苏省苏州市

3

浙江省宁波市

4

福建省厦门市

5

山东省青岛市

6

河南省郑州市

7

湖北省武汉市

8

广东省深圳市

9

四川省成都市

10

陕西省西安市

来源：商务部官网

(责编：赵竹青、吕骞)

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