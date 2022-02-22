人民网北京2月22日电 （记者赵竹青）据商务部官网今日公示2021年推动外贸稳定和创新发展成效明显予以激励支持的拟推荐名单。上海市浦东新区、苏州市、宁波市等入选。

据悉，该名单按照《国务院办公厅关于新形势下进一步加强督查激励的通知》（国办发〔2021〕49号）相关要求，根据《商务部关于推动外贸稳定和创新发展工作激励措施实施办法》作出推荐。

拟推荐名单

（按行政区划序列排序）

序号 拟推荐地区 1 上海市浦东新区 2 江苏省苏州市 3 浙江省宁波市 4 福建省厦门市 5 山东省青岛市 6 河南省郑州市 7 湖北省武汉市 8 广东省深圳市 9 四川省成都市 10 陕西省西安市

来源：商务部官网

(责编：赵竹青、吕骞)