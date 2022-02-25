人民网北京2月25日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，近日，为全面推进实景三维中国建设，自然资源部印发《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，到2025年，50%以上的政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。

自然资源部相关负责人表示，实景三维作为真实、立体、时序化反映人类生产、生活和生态空间的时空信息，是国家重要的新型基础设施，通过“人机兼容、物联感知、泛在服务”实现数字空间与现实空间的实时关联互通，为数字中国提供统一的空间定位框架和分析基础，是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和生产要素。

实景三维中国建设是面向新时期测绘地理信息事业服务经济社会发展和生态文明建设新定位、新需求，对传统基础测绘业务的转型升级，是测绘地理信息服务的发展方向和基本模式，已经纳入“十四五”自然资源保护和利用规划。

《通知》明确，到2025年，5米格网的地形级实景三维实现对全国陆地及主要岛屿覆盖，5厘米分辨率的城市级实景三维初步实现对地级以上城市覆盖，国家和省市县多级实景三维在线与离线相结合的服务系统初步建成，地级以上城市初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力，为数字中国、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础，50%以上的政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。

到2035年，优于2米格网的地形级实景三维实现对全国陆地及主要岛屿必要覆盖，优于5厘米分辨率的城市级实景三维实现对地级以上城市和有条件的县级城市覆盖，国家和省市县多级实景三维在线系统实现泛在服务，地级以上城市和有条件的县级城市实现数字空间与现实空间实时关联互通，服务数字中国、数字政府和数字经济的能力进一步增强，80%以上的政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。

《通知》指出，鼓励社会力量积极参与，通过需求牵引、多元投入、市场化运作的方式，开展部件级实景三维建设。国家和地方层面需完成物联感知数据接入与融合能力建设，支撑物联感知数据实时接入及空间化，采用空间身份编码等方式实现其与基础地理实体数据的语义信息关联。

此外，全国构建统一的基于云架构、兼顾结构化和非结构化数据特征、分版运行的国家和省市县实景三维数据库，在线系统与支撑环境建设实现“分布存储、逻辑集中、互联互通”。

“建设分工要坚持系统观念，强化顶层设计，构建技术体系、创新管理机制，形成统一设计和分级建设相结合、国家和省市县协同实施的‘全国一盘棋’格局。”自然资源部相关负责人表示，自然资源部负责制定总体设计和管理机制，统筹指导协同实施。中国测绘科学研究院负责技术攻关、技术支持和标准体系建设；国家基础地理信息中心负责总体实施方案编制、组织实施和技术协调；国家测绘产品质量检验测试中心负责成果质量检验方案编制。自然资源部国土卫星遥感应用中心、自然资源部重庆测绘院，陕西、黑龙江、四川、海南测绘地理信息局，负责国家层面建设任务。省级自然资源主管部门（陕西、黑龙江、四川、海南省由四省测绘地理信息局）负责本地实施方案编制，组织本地建设任务的协同实施。

“各级自然资源主管部门要将实景三维作为‘十四五’基础测绘建设的重要内容纳入规划，做好经费保障。要按照‘只测一次，多级复用’的原则，组织开展协同实施，避免重复建设。各单位要强化科技创新，鼓励有实力的企业、科研院所和高校等企事业单位，积极参与科技创新工作。要深刻理解和准确把握总体国家安全观，引导和带动三维时空信息产品应用，形成社会化服务新格局，推动实景三维中国持续发挥积极作用。”自然资源部相关负责人说。

(责编：郭思邈、吕骞)