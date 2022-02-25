外汇管理局：1月中国外汇市场总计成交19.45万亿元人民币
2022年02月25日16:58 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者王震）国家外汇管理局统计数据显示，2022年1月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交19.45万亿元人民币（等值3.06万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.32万亿元人民币（等值0.52万亿美元），银行间市场成交16.13万亿元人民币（等值2.54万亿美元）；即期市场累计成交6.52万亿元人民币（等值1.03万亿美元），衍生品市场累计成交12.93万亿元人民币（等值2.03万亿美元）。
(责编：王震、吕骞)
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