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铁路部门积极应对雨雪天气 抓好电煤保供运输

2022年02月25日14:35 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，连日来，云南东北部、贵州东部、湖南中部等多地出现大到暴雪天气。铁路部门积极应对恶劣天气带来的影响，确保旅客平安有序出行，抓好电煤保供运输，满足人民群众用电需求。

受持续阴雨雪和冷空气共同影响，我国南方大部气温显著偏低。中国铁路南宁、南昌、昆明、成都等局集团有限公司多措并举，扎实做好应急处置工作，主动向重点旅客提供帮助，及时发布列车停运、晚点等信息；加强旅客乘降组织，在站台等防滑关键处所铺设防滑垫，放置防护警示牌；利用“天窗”时间，及时清扫线路、道岔积雪，保障列车运行安全畅通；加强电厂卸车劳力、机具组织，对重点地区派出卸车工作组进行现场指导，提高卸车效率；加强防冻处置，防止出现因冻车影响卸车的情况。

针对“倒春寒”给各地群众生活带来的影响，铁路部门统筹安排电煤运输，充分释放主要煤运通道能力；发挥重载铁路作用，提升西煤东运、北煤南运主要煤运通道能力；不断完善产销地铁路集疏运网络，有序推进主要港口、物流园区多式联运。中国铁路西安局集团有限公司优化运输布局，加强与地方有关部门、电厂的对接沟通，“点对点”精准保供。中国铁路太原局集团有限公司针对电煤保供运输中设备设施长时间、大负荷运转的实际，科学优化“天窗”模式，对设备设施维修进行统一安排，全力确保设备运行状态良好。

节后铁路煤炭运力不断提升，煤炭中长期合同作用不断显现，国内煤炭生产加快恢复，煤炭需求得到有效保障。截至2月23日，铁路直供电厂存煤6235万吨，存煤可耗天数21.7天。目前，铁路中长期合同增量超过1.5亿吨，经环渤海港口合同量占比大大提升，发电供热用煤中长期供需合同签订率达到100%。

(责编：王连香、吕骞)

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