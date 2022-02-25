人民网北京2月25日电 （记者赵竹青）在国务院新闻办公室25日举行的新闻发布会上，科技部部长王志刚介绍，当前，我国全社会研发投入中76%是由企业投入的。

王志刚表示，企业是研发投入的主体，也是项目组织的主体，同时是科技成果转化的主体。科技部将加强企业作为技术创新主体地位，在项目形成、项目投入、项目组织、项目评价方面，进一步加强企业的参与度、话语权。

“在2021年国家重点研发计划立项的860余项中，其中企业牵头或参与的有680余项，占比高达79%。”王志刚表示，下一步，要进一步发挥企业作为出题人、答题人和阅卷人的作用，推动更多任务由企业提出，由企业作为研发主体。同时通过“揭榜挂帅”等方式，让更多的企业加入到基础研究、技术创新、成果转化、产业化等科技创新活动中。

此外，科技部还将引导企业加大研发投入。王志刚表示，现在我国全社会研发投入中76%是由企业投入的，在结构方面，基础研究投入相对较少，不同类型的企业投入还不平衡。对此，国家将在研发费用加计扣除等方面政策上给予鼓励，同时会给企业在科技创新方面送去实实在在的好处。

王志刚表示，企业在基础研究方面要作为主力军、生力军，真正发挥作用；政府要营造更好的环境，提供更好的条件，使企业逐步发展壮大；在金融支持以及其他方面，还要给予企业更多的机会，更多的支持。

“创新不问出身，不管是国有还是民营企业，大家在创新方面都是一视同仁的，都有同样的机会公平、规则公平、权利公平。”王志刚说。

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