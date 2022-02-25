人民网北京2月25日电 （记者赵竹青）在国务院新闻办公室25日举行的新闻发布会上，科技部部长王志刚介绍，2021年，我国全社会研发投入达到2.79万亿元，同比增长14.2%，研发投入强度达到了2.44%，国家创新能力综合排名上升至世界第12位，成功实现“十四五”良好开局。

王志刚表示，2021年，我国坚持“四个面向”强化研发部署，加强基础研究、技术创新、成果转化和产业化等创新活动的全链条部署，增强经济社会发展的内生动力。

面向世界科技前沿，支持探索基础科学和前沿技术，涌现一批原创性重大成果。例如：“祖冲之二号”和“九章二号”实现量子优越性。“天问一号”开启火星之旅，“羲和号”实现太阳探测零的突破，“神舟十三号”与“天和”核心舱成功对接。“海斗一号”成功实现万米下潜，并完成科考应用。

面向经济主战场，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，不断壮大发展新动能。科技重大专项有力支撑移动通信、新能源、高端装备等战略性产业发展。人工智能技术深度赋能制造、物流、交通等产业的智能化升级；5G、大数据、区块链等技术融合应用，在推动数字经济蓬勃发展方面作出重大贡献；“深海一号”生产储油平台正式投产，支撑我国海洋油气资源开发能力进入世界先进水平。科技创新创业纵深推进，北京、上海、粤港澳大湾区三大国际科技创新中心，跻身全球科技创新集群前10位。

面向国家重大需求，坚持目标导向，加强研发任务的整体设计，以科技为逻辑起点和核心要素，围绕国家重大需求提供关键解决方案。支撑粮食安全和乡村振兴，聚焦土地和种子加强研发攻关，农作物新品种示范推广，良种增产贡献率达到45%。支撑碳达峰碳中和，高温气冷堆核电站示范工程首次并网发电成功，大气污染联防联控等技术加快应用推广。在支撑高水平举办北京冬奥会方面，实施“科技冬奥行动计划”，围绕冬奥关键场景取得一大批创新成果，为北京冬奥会成功举办贡献科技力量和科技要素。区域创新引领带动作用持续增强，有力服务国家区域发展战略实施，高质量发展动力源作用更加凸显。

面向人民生命健康，坚持人民至上、生命至上，把增强人民群众的健康福祉作为科技研发的重要导向。支撑疫情防控，检测手段更迅速更便捷更精准，药物研发取得突破性进展，疫苗研发积极适应疫情和病毒新的变化，在实践中不断验证其有效性和安全性。加快药物和医疗器械研发，通过实施新药创制重大专项，我国获批I类新药从2008年之前的5个达到现在的75个新品药，以正电子磁共振扫描系统（PET/MR）为代表的一批国产高端医疗器械投入使用。

(责编：赵竹青、吕骞)