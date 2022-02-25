人民网北京2月25日电 （记者王震）财政部24日发布《2021年中国财政政策执行情况报告》，2021年，国民经济持续稳定恢复，主要预期目标全面实现。在此基础上，财政收入实现恢复性增长，财政收支执行情况总体较好。

财政收入恢复性增长，预算圆满完成。2021年，全国一般公共预算收入首次突破20万亿元，达到20.25万亿元，比上年增长10.7%，与2019年相比增长6.4%，完成收入预算并有一定超收。其中，中央一般公共预算收入9.15万亿元，同比增长10.5%；地方一般公共预算本级收入11.1万亿元，同比增长10.9%。

受经济稳定恢复和价格上涨带动影响，在有效落实各项减税降费政策的基础上，税收收入较快增长。全国税收收入17.27万亿元，同比增长11.9%。其中，国内增值税、国内消费税、企业所得税等主体税种分别增长11.8%、15.4%、15.4%。非税收入2.98万亿元，同比增长4.2%。

保持必要支出规模，重点领域支出保障有力。2021年，全国一般公共预算支出24.63万亿元，同比增长0.3%，控制在年初预算规模以内。中央财政支出11.73万亿元，同比下降0.9％，主要是中央部门带头落实过紧日子要求，大力推动财力下沉，保障基层财政运行，以及据实结算支出减少。地方一般公共预算支出21.13万亿元，同比增长0.3％。财政支出压一般、保重点，压减非急需非刚性支出，“三保”等重点支出增长较快，基本民生支出得到有力保障。教育、科学技术、社会保障和就业支出分别增长3.5%、7.2%、3.99%，均高于总体支出增幅。卫生健康支出在2020年疫情防控高基数增长15.3%的基础上，2021年继续保持较高强度，支出规模与上年基本持平。

全面落实政府过紧日子要求，财政资源更好用在刀刃上。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，将党政机关过紧日子作为预算编制长期坚持的基本方针，把严把紧预算支出关口。一方面，中央部门带头过紧日子。2021年中央本级支出继续安排负增长，进一步大幅压减非刚性非重点项目支出和公用经费，精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，从严从紧核定“三公”经费预算。2021年中央部门“三公”经费预算下降6%。另一方面，指导督促地方压减一般性支出。督促地方厉行勤俭节约，从严编制预算，压减一般性支出，严格执行各项经费开支标准，严禁违规建设政府性楼堂馆所或建设政绩工程、形象工程，腾出更多财政资金用于改善民生和支持市场主体发展。

(责编：王震、吕骞)