人民日报中央厨房-蓝蓝天工作室 作者：李红梅

2月25日起，冷空气减弱，气温逐步回升，南方地区终于告别持续了20多天的连阴雨雪天气。国家气候中心数据表明，2月以来（2月1日至22日），全国和南方地区平均降水量均创1961年以来同期新高，平均气温均为2009年以来同期最低。

立春已过，为何南方遭遇连阴雨，湿冷长达近一个月？如此充沛的雨雪从哪来？国家气候中心专家作了解读。

上图：2月23日，广西桂林市龙胜各族自治县龙脊梯田雪景。（潘志祥摄/人民图片）

有些地方降水超过20天

又冷又湿，连续降雨或雪、雨夹雪，这是2月以来南方不少地区的天气特点。有些地方降水天气超过20天。

2月以来，南方地区经历4次明显的雨雪天气过程，分别出现在1月31日至2月3日、2月5日至9日、11日至14日、17日至23日。华东南部、华南、西南地区东部降水日数普遍有10—20天，局部超过20天，较常年同期偏多5—10天；日照时数偏少20—80小时以上。

其中，17日至23日雨雪天气过程累积降水量大，华东南部、华中南部及广西中东部降水量普遍有25—100毫米，广东大部有100—200毫米。

监测显示，2月1日至22日，全国平均降水量24.5毫米，较常年同期偏多1.1倍，为1961年以来历史同期最多。

上图：2月1日至22日全国平均降水量历年变化（1961—2022年）。

甘肃、广西降水量均为历史同期最多，云南为次多，湖南、贵州、广东、海南、四川为第三多。与常年同期相比，西北地区中东部、江南南部、华南、西南地区大部及内蒙古中部和东部、黑龙江东部、西藏南部等地，降水偏多5成至2倍，部分地区偏多2倍以上。

南方地区平均降水量为81.1毫米，较常年同期偏多1.2倍，为1961年以来历史同期最多。全国有14个国家站日降水量突破月极大值，其中甘肃通渭（8.7毫米）、四川布拖（25.8毫米）等5个国家站日降水量突破季极大值。

平均气温偏冷。2月1日至22日，全国平均气温-4.2℃，较常年同期偏低2.3℃，为2009年以来历史同期最冷。

上图：2月1日至22日全国平均气温历年变化（1961—2022年）。

全国大部地区气温偏低，其中东北地区中部和南部、华北大部、西北地区中部和东部、江汉、江南、华南、西南地区东部及四川中部和西部、云南东部和北部、西藏、内蒙古中部和西部等地，偏低2—4℃；华南中西部、江南南部、华北北部及贵州南部、内蒙古中部等地，偏低4℃以上。其中，南方地区平均气温6.3℃，较常年同期偏低2.7℃，也为2009年以来同期最低；广西平均气温为1961年以来同期第三低。

全国共有13个国家站日最低气温达到极端阈值，其中云南德钦（-14.7℃）突破历史极值。

南下冷空气与来自海洋的水汽辐合等因素，造成南方连续低温阴雨雪天气

南方持续低温、阴雨寡照致使部分农田土壤持续过湿，对油菜、露地蔬菜等作物生长不利，并对经济林果、设施农业产生较大影响。此外，还对交通电力造成不利影响，昆明部分动车组列车晚点或停运。福建、云南、贵州、重庆、江苏、江西、四川、西藏、湖南等地局部遭受低温冰冻灾害和雪灾。

什么原因造成南方连续低温阴雨雪天气？

国家气候中心专家解释，2月以来，极地冷涡偏向西半球，亚洲中高纬500hPa位势高度场呈现北高南低的分布，我国大部地区受负高度距平控制，高原高度场显著偏低；西伯利亚高压偏强。这样的环流形势有利于来自高纬的冷空气南下，造成我国大部分地区偏冷，并长时间维持；同时也为南方的降雪提供了有利的温度条件。

另外，2月以来朝鲜半岛上空为异常反气旋性环流，其南部的偏东风距平为我国北方降水提供了水汽条件；低纬地区南支槽活跃，中南半岛上空为异常偏强的南风距平，而西太平洋副热带高压偏弱，我国南方大部受偏东北风距平控制，有利于来自孟加拉湾和太平洋的水汽在我国南方辐合，从而造成南方大范围的雨雪天气。

低温阴雨雪天气告一段落，南方迎来气温显著升高。本周末，南方大部地区都在15℃以上，其中，华南的最高气温甚至可达20℃上下。

(责编：郭思邈、初梓瑞)