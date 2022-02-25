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理想ONE去年四季度交付量同比增长143.5%

2022年02月25日19:48 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者栗翘楚）2月25日，理想汽车公布2021年四季度财报。财报显示，去年四季度，理想ONE的交付量为35221辆，环比增长40.2%，同比增长143.5%。

在优化管理方面，理想汽车的单一产品实现了更低的库存成本、营销费用，以及更高的研发、采购、生产和销售效率。据统计，截至2021年12月31日，理想汽车拥有206家零售中心，覆盖102个城市。相较2021年三季度，新增53家零售中心。

在持续投入研发费用方面，财报显示，去年四季度，理想汽车的研发费用为人民币12.3亿元（1.93亿美元），较2020年第四季度的人民币3.742亿元增加228.7%，较2021年第三季度的人民币8.885亿元增加38.4%。去年12月，企业向所有理想ONE用户推送了OTA 3.0车机软件，进一步提升了用户的用车体验。此次升级的两个重点功能为2021款理想ONE的导航辅助驾驶（NOA）及视觉融合自动紧急制动（AEB）。

理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想表示：“我们在大幅增加研发投入和销售网络扩张加速的前提下，第四季度仍然实现了盈利，经营现金流量达到人民币38亿元。”

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。当前，我国新能源汽车已进入加速发展新阶段，对全球汽车产业电动化转型的引领作用进一步增强。

据中汽协数据显示，2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。

具体来看，2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点。其中，中国品牌新能源乘用车销售247.6万辆，同比增长1.7倍，占新能源乘用车销售总量的74.3%。

业内人士表示，从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销两旺的发展局面，3月份开始月销量超过20万辆，8月份超过30万辆，11月份超过40万辆，12月份超过53万辆，表现出持续增长势头。

由于“城市用电、长途发电”的模式，理想ONE备受部分消费者青睐。关于2022年的发展计划，理想汽车方面表示，将在2022年第二季度，推出旗舰SUV车型，在此基础上，将持续加大研发投入，创造更安全、更舒适、更便捷的产品。

(责编：郭思邈、吕骞)

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