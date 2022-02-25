人民网北京2月25日电 （记者乔雪峰）随着北京2022年冬奥会闭幕，涉奥人员陆续离境，首都国际机场于2月21日至23日迎来涉奥人员离境高峰。

2月25日，民航局运输司副司长徐青在民航局新闻发布会上回答人民网记者提问时表示，在离境高峰期（2月21日至23日），民航部门共保障涉奥出港航班72架次、人员8678名、行李24514件。其中，21日离境最高峰保障航班39架次，离境人员5549名，行李17241件。

徐青告诉记者，为了切实做好北京冬奥会离境保障工作，民航主要做好以下两方面工作：

一方面，统筹做好离境航班安排。组织20家中外航空公司在赛时稳定运营巴黎、东京和新加坡等20个城市往返北京的临时航班。在离境高峰期（2月21日至23日），中外航空公司平均每天可提供20个离境临时航班，各航空公司还把临时航班接入中转城市的航线网络，通过中转可把涉奥人员送达全球各主要城市，有效满足了涉奥人员的离境需求。

另一方面，强化航班运行保障。一是全面推行提前办理值机手续和行李托运。通过建立联络员机制、明确办理方式，为涉奥人员提前办理值机手续和行李托运，有效疏解离境高峰保障压力。二是加大内部保障资源挖潜扩容。依托机场运行团队，增加T3航站楼落客车位、超规行李电梯，配足行李推车，加派地面保障人员，优化楼前楼内咨询、引导服务，开启值机、安检、海关、边检全部通道，持续提升机场服务保障能力。三是调整T3航站楼保障资源。将首都机场3号航站楼全部用于冬奥航班保障，极大地释放了国内值机、行李系统、安检通道、大件行李处置区等资源，保障涉奥人员安全、顺畅离境。

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