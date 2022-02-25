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河北两地深浅层地下水超采问题并存 水利部派专家开展技术指导

2022年02月25日20:10 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，水利部与河北省石家庄市、辛集市就地下水水位下降问题开展会商，要求两地积极应对地下水超采问题。水利部信息中心、水利水电规划设计总院有关专家及技术人员对两地地下水超采治理开展技术指导。

地下水具有重要的资源属性和生态功能，在保障我国城乡生活生产供水、支持经济社会发展和维系良好生态环境中具有重要作用。水利部水资源管理司相关负责人表示，地下水长期不合理开发利用引发的超采问题将影响区域供水安全、粮食安全和生态安全。

会议指出，石家庄市、辛集市深浅层地下水超采问题并存。2021年第二、三季度，两地地下水水位下降，反映了在地下水超采治理方面仍存在短板，与国家推动的华北地下水超采治理努力方向、河北省大力推进超采治理的工作基调以及近年来取得的整体效果不协调。

会议要求，两地要充分认识地下水超采问题的严重性和治理的紧迫性，正视问题，积极应对，应把水资源作为最大刚性约束，紧抓“以水定需”这个关键，以水而定、量水而行，合理规划人口、城市、产业和耕地，推动经济社会发展与水资源条件相协调。切实落实所辖县的主体责任，及时传导压力，严格禁限采区管理，加快超采治理，尽早实现地下水采补平衡。

“地下水管理坚持统筹规划、节水优先、高效利用、系统治理的原则。石家庄市、辛集市和河北省水利厅要巩固地下水监管态势，进一步抓好地下水开发利用各环节、全过程的监督。”水利部水资源管理司相关负责人说。

(责编：郭思邈、吕骞)

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