新华社南京2月26日电 题：防疫不“失守”，发展不“失速”：经济大市苏州抗疫稳产这么办

新华社记者刘巍巍、林凯、朱筱

25日0时至24时，江苏苏州新增新冠肺炎本土确诊病例4例，其中3例来自集中隔离点，1例无症状感染者转为确诊病例，无新增本土无症状感染者。重点区域逐步解封，疫情防控仍处关键阶段。与此同时，该市近1.2万家规上工业企业复工率超99%，员工复岗率超95%，企业运行稳定。

2021年地区生产总值超过2.27万亿元、规上工业总产值超过4万亿元，苏州作为全球最重要的制造业基地之一和全国知名的经济大市，本轮疫情发生以来，该市统筹疫情防控和经济社会平稳有序运行，在抓好社会面管控和重点人群筛查同时，畅通产业链供应链，努力降低疫情对经济社会的影响。

25日，因疫情影响停工的伟创力电子技术（苏州）有限公司首日复工。餐厅前，员工们保持一米距离，经消毒后步入餐厅，每张餐桌都设置了用餐距离隔板。

伟创力电子技术（苏州）有限公司苏虹路工厂总经理杨建元说，当日共有4100多名员工复岗，占总人数的90%，产能恢复到50%至60%，之后会逐日上升。“我们会加速追赶，预估第一季度产量受疫情影响不大。”

坐落于苏州工业园区的和舰芯片制造（苏州）股份有限公司是一家8英寸晶圆专工企业，员工逾2000人。14日起，该公司因1名员工被确诊为新冠肺炎病例，生产活动逐步暂停。

和舰芯片制造（苏州）股份有限公司总经理高明正告诉记者，疫情期间，当地政府给予被管控员工物资支持和防疫指导，帮助公司将疫情影响降到最低。“目前，公司除1名确诊员工外，其余员工都经过了7轮核酸检测，结果全部阴性。经反复评估、满足所有条件且获得相关部门许可后，公司2月24日复工，约七成员工到岗。”

艾姆科技(苏州)有限公司主要生产家庭清洁卫生用品及防疫相关的消杀用品。企业副总经理朱芸介绍，春节后员工到岗率达98%以上。“得益于政府和公司的有力管控，疫情期间，公司产能不减反增，产品有序销往国内商超及海外市场。”

自13日本轮疫情发生以来，短短14天，苏州即在强化各项管控措施同时，社会经济渐趋正常化。在此严峻挑战下，安全如何保障，生产如何重启？

杨建元告诉记者，复工人员须满足“在10日以后进行了三次核酸检测且结果为阴性”的条件，其所持苏康码、行程码为双绿码，且不在政府发布的中高风险地区、封控区、管控区内，才能返岗复工。为保证工作环境安全，公司复工期间每日持续对环境进行消杀。“对进出口物料，我们除了对外包装进行消毒，还会在封存地对内包装进行消毒后才允许进场。”

针对疫情导致的交通不畅问题，苏州在坚决遏制疫情外溢扩散同时，努力打通物流链条。

据苏州市交通运输局党组书记焦亚飞介绍，结合疫情防控形势，该市在63个交通防控查验点中，设置了13个物流专用通道，仅供货运车辆通行，保障货运物流畅通。同时，该市将生产生活物资与隔离点人员、核酸检测样本等作为运输保障工作的重中之重，成立运输能力保障专班，全面加强运力调配。截至目前，该市累计投入转运车辆7000多车次，储备客运运力约3000辆、货运运力1000余辆。

针对年后用工紧张形势，苏州多地举办大型云聘会，出台稳岗惠企政策，鼓励人力资源机构开展重点企业“点对点”送工服务。

25日，数辆“点对点”送工专车驶向苏州多家企业。在名硕电脑（苏州）有限公司送工点，苏州智汇人才服务集团有限公司总经理蔡高利告诉记者：“这辆车来自河南漯河，共有26人。春节后至今，我们已为这家企业输送了3000多名劳务人员。”

外向型经济是苏州的鲜明特色。苏州市商务局局长孙建江介绍，本轮疫情发生后，该局与部分外资外贸企业点对点召开视频会议、发放调查问卷，及时掌握企业运行情况，协调解决实际困难，目前全市3万余家外资外贸企业生产经营基本正常。

苏州高新区2022年重大项目推进会26日举行，总投资358.8亿元的36个重大项目启动建设。苏州高新区住建局局长陆懿在现场发言中说：“我们要当好项目建设‘贴心保姆’，持续优化全过程服务，极限压缩全链审批时间，助力企业抗疫稳产。”

疫情为苏州按下了“缓进键”，但当地发展势头不减。“眼下，企业员工正加班加点。我们对扎根苏州发展信心十足。”朱芸告诉记者。

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