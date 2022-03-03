人民网北京3月3日电 （记者李楠桦）“农产品流通行业要拥抱数字经济。”“农产品流通新业态和数字化发展，为农村金融建立了新入口。”在近日举行的“数字经济与农产品流通新业态”沙龙上，参会嘉宾普遍认为，发展数字经济，打造农产品流通新业态，这是贯彻落实党和国家数字经济战略的重要创新举措。

中国农产品市场协会会长张玉香在沙龙上表示，农产品流通行业要拥抱数字经济，推动农产品流通领域与数字技术深度融合。多种方式推进市场流通变革，积极促进生产流通的线上线下有机融合。要加快培育农产品流通新产业新业态新模式，打造农产品流通新业态新模式的“新底盘”。“有关方面研究的数字拍卖方法，提出带动上下游产业发展，打造农产品流通新业态，值得重点关注和试点应用。”

在北京大学新农村发展研究院院长、北京大学现代农学院长江学者特聘教授黄季焜看来，目前能在线上销售农产品的农民占比甚微，要使农民从农产品流通新业态发展中受益，前提是要以农民为主体，能够直接参与网络销售，或让农民渗透到供应链的部分环节，获得供应链中上游部分的增值收入。“通过农产品数字拍卖帮助农民从销售农产品中获得更多利益，思路很有创新性，值得在实践中探索。”

农业农村部计划财务司金融保险处处长王胜认为，数字化是农村金融发展的方向，当前，农村两权抵押正在破冰，为农村融资引入更多的工具，如黑龙江省开展的“农业农村大数据+金融”模式，农行的惠农E贷等产品，通过应用农业农村数据，为农户发放信用贷款，取得了很大成效。

王胜表示，农产品流通新业态和数字化发展，为农村金融建立了新入口和数字化的支持。

得益于数字技术的蓬勃发展和广泛应用，偏远地区不再偏远，封闭产业不再封闭。推进数字乡村建设，为探索具有地方特色的乡村振兴路径创造了可能。

“我们村是以发展瓜果蔬菜种植业为主，农产品流通方面仍然比较传统，主要以商贩到田间地头采收为主，当前亟待通过数字技术转型升级。”海南陵水黎族自治县英州镇干部陈飘表示，数字技术手段为解决供需信息和产销对接方面，在农民生产和组织分工方面都能够有很强的指导作用。

湖南省慈利县三官寺土家族乡党委委员、副乡长向伟艺说，当前，数字经济在农村基层的情况和城里是不可同日而语的。电商在村里还没有完全普及，甚至真正懂得电商操作的农民一个村也没有几个，这里面临的就是人才的问题。“在农产品拍卖方面，我们也进行过尝试，并且一盒250克新采摘的杜仲王雄花茶更是拍出了58万元。”他兴奋地说。

安徽省定远县吴圩镇九梓村党总支书记王萌萌表示，不仅要升级农业农村基础设施，农产品如何高质量出村进城也尤为重要。需要政企共同发力，在生产环节和管理技术方面一体实现数字化和标准化，同时，推动产地商品化和冷链、物流中心建设。

江西省九江市柴桑区新合镇党委副书记、镇长李洪亮说，“农产品产销不对接，是影响农业发展和农民增收的主要问题，我的身边有大量优质农产品在销售和品牌打造方面面临诸多困难，需要得到从种植到供应链、到销售端等更多的指导。我也在调研中发现数字技术作用，可以帮助当地农产品提升品质，对接市场，为乡村发展插上数字经济的翅膀。”

北京大学普惠金融与法律监管研究基地负责人李大凯介绍，目前有关理论准备和研究成果已经成熟，正在开展试点工作，将优选部分县域进行推广，促进农民增收和集体经济提升。

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