人民网记者 车柯蒙

近日，制造业中小微企业再度获得“真金白银”的缓税支持。

日前，国家税务总局、财政部发布公告，对此前规定的制造业中小微企业延缓缴纳2021年第四季度部分税费政策，缓缴期限继续延长6个月。同时，对符合规定条件的制造业中小微企业，可延缓缴纳2022年第一季度、第二季度部分税费，延缓的期限为6个月。

“此次新出台的延续缓缴税款政策真是一场‘及时雨’。”不少市场主体相关负责人在接受记者采访时表示。

2021年，我国根据经济形势发展变化，适时地出台一系列税费优惠政策措施，精准实施税收调节。为提振工业经济运行、支持中小微企业发展，税务部门打出了一套税费优惠政策“组合拳”，这其中，既有减税降费政策又有缓税缓费措施，在稳住经济增长的同时，为企业发展添后劲。数据显示，全年新增减税降费约1.1万亿元，为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元。

更加精准聚焦中小微企业纾困发展，是2022年减税降费政策的重点之一。

2月14日召开的国务院常务会议明确，延长制造业中小微企业缓税政策。随后，国家发展改革委等部门联合发布的文件提出，将2021年四季度实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策，延续实施6个月。此次财政部、税务总局联合发布的公告，进一步明确了相关事项。

年初，资金需求量大、回款较慢是中小微企业的普遍现状，对于市场主体而言，此次延续的税费缓缴政策无疑是“真金白银”的红利。

定瓷是宋代五大名窑之一，2008年其烧制技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。而今，一批中小瓷窑企业在各类税收政策的支持下蓬勃发展。

“为了让定瓷生产能更好满足当代大众需求，企业斥资引进了电磁铁、3D雕刻机、激光雕刻机等现代化先进设备。这些资金中有很大一部分是通过减税降费‘省’下来的。”定瓷非遗技艺传承人、河北省曲阳陈氏定窑瓷业有限公司董事长庞永辉介绍。

数据显示，2020、2021两年，该企业享受减税降费28.24万元，其中小微企业普惠性税收减免税费16.42万元。不仅如此，在2021年四季度，制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策出台后，企业还享受缓缴税款30多万元政策红利。

“这相当于给我们免费提供了30多万的无息贷款。”庞永辉说，“近日，税务部门又明确这项政策延长半年，我们负担进一步减轻。”

山东中豪液压股份有限公司同样享受到了缓缴政策的红利。企业负责人胡宗伟表示，“国家出台的延续缓缴税款政策真是一场‘及时雨’，预计每月可以延缓缴纳税款13.2万元，让企业发展底气更足了。”

“对制造业中小微企业实施缓税政策，是为了缓出动力、缓出增量、缓出后劲、缓出未来。”国家税务总局湖南省税务局党委书记、局长刘明权表示，延续实施缓税政策是符合当前经济运行状况的。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时指出，延长制造业中小微企业缓缴税费政策期限，是减税降费政策再提质增效的具体表现。制造业中小微企业是国民经济运行的重要组成部分，缓缴税费政策精准滴灌制造业中小微企业，通过类似于无息贷款的方式缓解企业资金压力，为保证企业运行发展提供了有力支持，为推动我国宏观经济稳中有进提供助力。

(责编：李楠桦、高雷)