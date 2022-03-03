人民网北京3月3日电 （记者杜燕飞）近期，人民银行推出系列文章，向社会各界介绍一年来金融领域的重点工作情况。人民银行支付结算司有关负责人2日在题为《易开户 降费用 保平安——“支付为民”在行动》的文章表示，自2021年12月中国银联“云闪付APP”“一键查卡”服务在上海、云南试点以来，已累计提供查询55万次，日均访问量1.7万次，为便利个人管理名下银行卡提供支撑。

该负责人表示，当前我国个人银行账户拥有率达95%以上，基本实现“家家有银行账户，人人享支付服务”。但也存在商业银行间互通性不足、事中事后风险防控能力薄弱等问题，一些初创小微企业和流动就业人群反映“开户难”。

对此，2021年以来，人民银行指导商业银行按照“两个不减、两个加强”（即开户便利度不减、风险防控力度不减，优化服务要加强、账户管理要加强）原则，坚决治理小微企业和个人“开户难”问题，确保银行账户“应开尽开”，支付服务“应享尽享”，以优化开户服务“小切口”，满足小微企业和个人金融服务“大需求”。

人民银行先后就优化个人账户和小微企业账户服务提出36条政策措施，进一步减流程、优服务、降费用，推动商业银行提升账户服务质效。2021年企业新开户1395万户，同比增长20.5%；个人新开户12.7亿户，同比增长23.2%。企业开户率达76.4%，同比提升3.2个百分点。企业开户用时缩减为1至3天，同比平均压缩60%。

该负责人表示，在提升开户服务质效的同时，人民银行要求商业银行用好经济手段，节约开户资源，管理好存量账户，提升账户使用效率，有效防范风险。

推行简易开户，企业个人开户无忧。指导商业银行简化开户辅助材料要求，通过合理控制账户功能确保账户风险可控，做到账户开立既便利也安全，有效解决无固定经营场所、无生产经营物料、无固定从业人员等新业态小微企业，以及高校毕业生、农民工、灵活就业人员等异地开户群体的需求。截至2021年12月末，全国已有12.6万个银行网点提供简易开户服务。

有效利用已有账户，减少新开户负担。针对个人就业被要求新开工资卡的问题，指导商业银行充分利用个人已在本行开立或者在他行开立的账户作为工资卡，实现跨行代发工资等，减少个人新开户负担，在方便个人使用已有银行卡的同时，防止不法分子收买、盘活存量睡眠银行卡用于违法犯罪活动。

提高透明度，广泛接受社会监督。要求商业银行公示开户服务标准、负面清单、“三级服务监督电话”，畅通投诉渠道等，建立服务底线标准，提升账户服务水平。截至2021年12月末，绝大多数银行网点公示开户服务标准、负面清单、“三级服务监督电话”。

(责编：杨虞波罗、高雷)