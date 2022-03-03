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人民银行：中国境内比特币交易量全球占比从90%以上下降至10%

2022年03月03日18:58 | 来源：人民网
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人民网北京3月3日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，经过集中攻坚，我国金融体系长期积累的风险点得到有效处置，金融风险整体收敛、总体可控。具体来看，有效遏制了境内虚拟货币交易炒作风气，中国境内比特币交易量全球占比从90%以上迅速下降至10%。

人民银行指出，十九大以来，宏观杠杆率过快上升势头得到有效遏制。第五次全国金融工作会议以来，坚决管好货币总闸门，遏制了宏观杠杆率的快速上升势头，为后续抗击疫情、加大逆周期调节力度创造了政策空间。疫情防控局势稳定后，前期应对疫情的支持政策进一步优化，宏观杠杆率回到基本稳定轨道，2021年末为272.5%。

此外，果断处置高风险企业集团和高风险金融机构。针对“明天系”“安邦系”“华信系”、海航集团等风险程度高、资产负债规模大，严重威胁金融体系稳定的企业集团，党中央果断决策，有关部门“精准拆弹”。稳妥处置锦州银行、恒丰银行等一批对金融体系有较大风险外溢性的中小金融机构风险。辽宁、山西、四川等省地方中小法人机构改革化险取得突破，辽沈银行、山西银行、四川银行顺利开业。

值得注意的是，人民银行还全面清理整顿金融秩序。集中整治互联网金融乱象，已转入常态化监管。P2P网贷平台全部退出经营，未兑付借贷余额从最初的1.2万亿元下降至4900亿元。严厉打击乱办金融、“无照驾驶”等非法金融活动，开展打击非法集资犯罪专项行动，过去五年累计立案查处非法集资案件2.5万起。将互联网平台企业的金融业务全部纳入监管，规范持牌机构与互联网平台公司业务合作，强化金融反垄断和反不正当竞争，维护市场秩序。

(责编：罗知之、高雷)

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