人民网记者 许维娜

2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年。过去一年，全国人大代表、全国政协委员心系国是、情系民生，汇聚民意、凝聚力量，交出了一份份精彩的履职答卷。《代表委员履职这一年》栏目聚焦来自政府部门、行业机构以及一线基层的代表委员，走近即将参加全国两会的代表委员，追寻他们的履职脚步，倾听他们的履职心声。

北京冬奥会火炬手库尔班·尼亚孜。来源：受访方供图

2月4日上午，全国人大代表、新疆阿克苏地区乌什县依麻木镇国家通用语言小学校长库尔班·尼亚孜，作为北京冬奥会火炬传递颐和园站点第20号火炬手，顺利完成火炬传递任务。

“短短50米的迎面接力，这是我人生中非常重要的一段经历。能够来北京担任冬奥会火炬手，我感到非常荣幸和自豪！”提起当时的情景，库尔班·尼亚孜还记忆犹新。

库尔班·尼亚孜成为北京冬奥会火炬手消息在当地成了一大热点。火炬传递当天，依麻木镇国家通用语言小学的老师、学生和乌什县广大干部群众都通过手机、电视收看了传递火炬的盛况。一时间，他的相关新闻，刷爆了乌什县干部群众的朋友圈。

2月14日，依麻木镇国家通用语言小学近100名学生借着寒假返校的机会，见到了库尔班·尼亚孜，可以零距离触摸火炬让学生们欢呼雀跃。两日后，库尔班·尼亚孜还在学校里开展宣讲活动，教育青少年关注家国、感悟文化。

自2003年办学至今，学校创始人库尔班·尼亚孜不断坚定用教育改变家乡贫穷落后面貌的初心。那年5月，库尔班·尼亚孜拿出所有积蓄，创办了依麻木镇国家通用语言小学。他的想法很直接：通过教育这个平台，向孩子们传播中华优秀传统文化。

“南疆阿克苏乌什县依麻木镇，少数民族人口占99.5％，这里大多数乡亲不会说普通话。”库尔班·尼亚孜告诉记者，受制于贫困等原因，不少家长都不愿送孩子到学校读书，依麻木镇的辍学率曾一度出现反弹。

“学校刚创办时只有80多名学生，如今已有632名学生，每年都有很多学生考入内初班，这让我感到非常欣慰，我特别感谢学校老师，他们的辛勤付出给孩子们换来了更好的未来。”库尔班·尼亚孜扬起笑脸骄傲地说，学校培养了众多优秀毕业生，还培养出乌什县第一个清华学子。

库尔班·尼亚孜和学生一起器课。来源：受访方供图

近20年来，库尔班·尼亚孜坚持用国家通用语言办学，用中华优秀传统文化育人。他与全校教师一起，创新办学模式，开设国学课堂，教孩子们读唐诗、练书法，用中华优秀传统文化育人，把中华民族共同体意识根植在孩子们心中。

推广中华优秀传统文化一直是库尔班·尼亚孜奋斗的目标和方向，他也用行动来践行着这份承诺。

白墙灰瓦、朱漆大门、大红灯笼……在乌什县依麻木镇大街上，由库尔班·尼亚孜设立的中华文化大院格外醒目。近段时间以来，大批农牧民群众从四面八方赶到这里，学习中华优秀传统文化，拉二胡、练书法、学习茶艺，欢笑声不断从大院传出。

“中华文化大院让周围群众有了零距离接触中华优秀传统文化的机会，提升了群众的精气神，受到大家的高度认可和发自内心的喜爱。”库尔班·尼亚孜说。

“加强中华民族大团结，长远和根本的是增强文化认同，建设各民族共有精神家园，铸牢中华民族共同体意识。”库尔班·尼亚孜说。中华文化大院便是他继创办依麻木镇国家通用语言小学之后，在弘扬中华优秀传统文化、增强对中华文化的认同中的又一重要实践。

“我建立中华文化大院就是为了让老百姓感受到中华优秀传统文化的魅力和感染力，给广大群众提供一个学习平台。”提到推进文化润疆，库尔班·尼亚孜满脸笑意，要让中华优秀传统文化走出学校、走进乡村、走入千家万户、走到大家心田里。

大院免费为当地各族群众提供器乐、戏剧、书法、茶艺、手工艺品等课程，广泛传播中华优秀传统文化。库尔班·尼亚说：“文化认同是民族团结的根脉，一个民族只有融入祖国大家庭才能得到永续发展。”

在库尔班·尼亚孜看来，人大代表责任重大，履职尽责永远在路上。他说，“文相通，心相近。希望以中华文化大院为载体传播中华优秀传统文化的经验做法能够在全疆乡村推广，以此促进各民族群众交往交流交融，自觉铸牢中华民族共同体意识。”

“今年，我重点将围绕如何让中华优秀传统文化进乡入村，走进各族群众心田，筑牢中华民族共同体意识等方面提出建议。”全国人大代表、乌什县依麻木镇国家通用语言小学校长库尔班·尼亚孜说。

今年两会前，库尔班·尼亚孜多次到喀什、和田、阿克苏、塔城等地开展深入细致的调研，并以传承中华优秀传统文化为主题进行了多场宣讲，深受群众欢迎。

每次宣讲结束后，他都会和各族群众交谈，倾听大家的意见建议。“只有更深入地接触群众，才能把群众的声音传递出去。”库尔班·尼亚孜说。

“我的责任不仅仅是办一所学校，我还希望通过自己的一点努力，让中国优秀传统文化下乡、扎根。”库尔班·尼亚孜说，希望深入开展文化润疆工程，让中华优秀传统文化进乡入村。

去年以来，库尔班·尼亚孜积极推动实施“中华优秀传统文化进乡入村生活化项目”，在乌什县依麻木镇试点运营了“润疆文化生活超市”，设计开发多个中华优秀传统文化和本土少数民族优秀文化深入融合的系列产品，希望通过这样的方式，让中华优秀传统文化一点一滴浸润各族群众心田。

2021年，中华文化大院被阿克苏地区命名为“文化润疆示范基地”“社会科学普及基地”。如今，依麻木镇中华文化大院不仅是玉斯屯克和田村的国家通用语言培训基地，也是孔子研究院设立在乌什县的研究基地。

(责编：李楠桦、高雷)