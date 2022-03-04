新华社石家庄电（记者闫起磊、白明山）从塞外山城到冬奥之城，从脱贫攻坚主战场到冰雪产业聚集地，乘着北京冬奥会东风，河北省张家口市大力发展冰雪经济，“冷资源”加快变身“热产业”，越来越多的人在家门口捧起了“雪饭碗”。

“一坡白雪”美

圆梦小康时

“真没想到，山上的一坡白雪改变了我们一家人的命运。我儿子在雪场工作，儿媳在旅游接待酒店干物业，我和老伴过上了踏踏实实的晚年生活。”说起北京冬奥会带来的变化，张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村村民李果十分开心。

太子城村有400多户、1200多口人，因地势高寒，村民以往收入主要靠种地和外出打工。村党支部书记高伟说，现在，全村三分之一的人从事冰雪相关行业，年轻人纷纷返乡，“冬奥让我们村圆了小康梦”。

太子城村所在四台嘴乡一带的发展曾主要靠采矿，随着市场变化和环保政策的强化，一度辉煌的采矿业衰落下来。近年来，依托冰雪资源优势，当地陆续开发建设了一批大型雪场，并成为北京冬奥会张家口赛区场馆及相关基础设施建设的核心区域。

如今，“一坡白雪”成为四台嘴乡的发展资源，为加快乡村振兴注入了新鲜活力。2021年，全乡农民人均纯收入超过1.6万元。

曾经的国家扶贫开发工作重点县崇礼也因雪而兴，因冬奥而闻名，全区10余万人口中直接或间接从事冰雪产业和旅游服务人员已超过3万人。2019年崇礼退出贫困县序列，实现“脱贫摘帽”。

冰雪产业已成为崇礼新的经济支柱。全域拥有7家大型滑雪场，其中4家跻身“中国滑雪场十强”，区域内雪道169条、总长160余公里，成为国内高端滑雪聚集区。

喜捧“雪饭碗” “集群”强振兴

北京冬奥会举办期间，记者走进张家口市万全区“林语山谷”冰雪运动主题乐园。这是一座2021年底投入运营的滑雪及亲子乐园，由张家口万铁文旅发展有限公司开发，因毗邻张家口市主城区，成为周边滑雪爱好者的首选地。主题乐园开业以来人气一直很旺，有时还要实行限流。

“林语山谷”冰雪运动主题乐园的开发直接带动了万全区旧堡乡三里庄村的发展，这个村曾是万全区贫困人口较多的贫困村之一。

“我们用了80多个长期工，有一半是三里庄的村民。不仅如此，雪场还带动了周边服务业，成为脱贫之后接续乡村振兴的有力产业支撑。”张家口万铁文旅发展有限公司董事长李华一告诉记者。

“我这年纪外出打工也不方便，以前靠种地有点收成，如今家门口有了雪场，我放下锄头，吃上‘滑雪饭’了。”60岁的三里庄村民王广荣说。

春节过后，张家口冰雪运动装备产业园内的企业陆续开工生产。产业园负责人介绍，目前产业园已签约49个项目，计划总投资超过45亿元。项目陆续投产后将为当地居民带来更多就业机会。

记者了解到，张家口市已累计引进冰雪产业项目100多项，涉及冰雪装备研发制造、人才教育培训、文化旅游等领域，已有50多个项目投产运营，全市冰雪产业集群初步形成。

“冰天雪地”间 “真金白银”来

凿冰、下网、收网……随着冬捕队员将长长的大网缓缓拉出冰窟，一条条活鱼跃出湖面，库伦淖尔湖的冰面瞬间沸腾了。北京冬奥会期间，张家口市沽源县连续多日举办的“库伦淖尔湖冬捕节”，吸引了众多游客。

这里是距离京津最近的冬捕活动地之一，渔猎文化传承千年之久。由于冰冻期长，鱼类资源丰富的库伦淖尔湖为冬捕活动提供了优越条件。

家住库伦淖尔湖畔的村民孙河说，过去，这里冬季太冷，人们大都在家“猫冬”。现在，村里很多人都加入了冬捕队，有的开起了农家乐，乡亲们大冬天都忙活起来了。

紧邻崇礼的沽源县依托“冷资源”，着力打造“零度以下”旅游项目，挖掘传统的库伦淖尔湖渔猎等资源，打造冰雪渔猎文化节，让“冰天雪地”变身“真金白银”。

近年来，张家口市推动冬奥机遇加速转变为发展“红利”，持续巩固脱贫攻坚成果，接力乡村振兴，大力发展冰雪经济等主导产业，努力交出冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷。

以筹办冬奥会为契机，河北省统筹推进冰雪运动向纵深发展，全省参与冰雪运动群众超过3000万人；与此同时，逐步培育壮大的冰雪产业正在成为拉动城乡发展的“新引擎”，冰雪旅游势头强劲，“冷资源”加快变身“热产业”。

(责编：王震、陈键)