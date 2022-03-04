新华社北京3月3日电（记者郭宇靖）记者3日从北京市举办的新闻发布会获悉，近日北京市正式印发《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》，进一步完善基础设施空间结构和功能布局。其中，围绕水安全保障方面，将加快完善提升水务基础设施短板弱项，开展积水内涝防治，“城市看海”问题将得到解决。

数据显示，“十三五”时期北京市基础设施累计投入超1.2万亿元，是“十二五”时期的1.4倍，一批重大基础设施项目建成投运，基础设施的综合承载能力不断提高。此次规划明确了“十四五”时期主要目标，重点围绕交通、水务、绿化、能源等方面明确了未来5年的建设任务。

在交通发展中，规划提出将初步构建京津冀城市群2小时交通圈和北京都市区1小时通勤圈，全市轨道交通（含市郊铁路）总里程达到1600公里，高速公路总里程达到1300公里，市郊铁路运营里程力争达到600公里。同时，北京中心城区45分钟通勤出行比例将达到60%。

在水务发展中，规划提出到“十四五”期末，北京单位地区生产总值用水量下降到每万元10立方米以内，生产生活年用水总量控制在30亿立方米以内，地下水年开采量力争降至14亿立方米左右。北京市水务局副局长伊锋说，全市建成区海绵城市达标率将达到40%以上，主城区积水点实现动态清零，解决“城市看海”问题。

在园林绿化方面，北京市森林覆盖率将达到45%；公园绿地500米服务半径覆盖率达到90%；全市建成区人均公园绿地面积达到16.7平方米；全市森林蓄积量3450万立方米；林地绿地年碳汇量1000万吨。

在能源消费和发展方式上，规划提出力争“十四五”时期，能源消费总量控制在8050万吨标准煤左右，二氧化碳排放总量率先达峰后稳中有降。中心城区绿色出行比例达到76.5%，可再生能源消费占比超过14.4%。

北京市发展改革委副主任来现余介绍，规划充分落实“形成首都基础设施适度超前、相互衔接、满足未来需求的功能体系”要求，从百姓感知视角增加了中心城区45分钟通勤出行比例等6项可监测、可感知的指标。同时聚焦“减量发展”“绿色低碳”等首都发展阶段性特征和要求，以更高品质的基础设施，为首都城市更好运行和经济社会高质量发展提供保障。

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